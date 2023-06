Před pár lety jsme jej neznali. Dnes na něj svedeme úplně všechno. Řeč je pochopitelně o covidu, kterým mnohdy omlouváme třeba i vlastní neschopnost či lenost. My však v tomto článku nebudeme mluvit o nepříjemných věcech, nebudeme vás ničím strašit.

E-coop se vyvíjí a vylepšuje. Stačí si vybrat prodejnu a začít nakupovat. | Foto: ZKD Sušice

Předmětem našeho článku je něco jiného. Něco, co jsme před pár lety také neznali, ovšem v covidové době jsme na to mnohdy dost spoléhali. Tentokrát je řeč o e-coopu, svým způsobem unikátním e-shopovém obchodu s potravinami, který provozuje síť prodejen COOP.

Proč je e-coop unikátní? Protože unikátními jsou i samotné prodejny COOP. Jedná se vlastně o několik desítek družstev, která obchodují pod společnou mezinárodní značkou COOP. Ale každé družstvo má svoji síť prodejen, rozhoduje o svém podnikání, má svou nabídku zboží. A to je ten zapeklitý oříšek.

Jak máte vytvořit společný e-shop, když v COOPu je to lidově řečeno „každý pes, jiná ves“, tedy co družstvo, to jiná skladba sortimentu. Možná proto trval vývoj e-coopu poměrně dlouho. Pak se však objevil covid. Družstva, věrna své značce COOP, začala ještě více kooperovat a přivedla svůj e-shop k životu.

E-coop a jeho specifika

Nejobtížnějším úkolem bylo dozajista vyrovnat se s odlišnou nabídkou sortimentu. Když toto moudré hlavy dokázaly vyřešit, bylo vyhráno. Řešení prosté, byť se to některým zákazníkům zdálo ze začátku kostrbaté. Vaší první volbou na e-coopu totiž není žádná z položek vašeho nákupního seznamu, ale musíte si nejprve zvolit prodejnu, v níž budete virtuálně nakupovat. Může to být ta nejbližší k vašemu bydlišti nebo třeba ta, kterou máte pár metrů od chaty, na kterou se na víkend chystáte. Tím, že si vyberete konkrétní prodejnu, vlastně pomyslně vstupujete do jejích skladových zásob. V další fázi již klasického e-shopového nakupování tedy vybíráte už jen z položek, které daná prodejna má, a z množství, jaké prodejna má. Polopaticky řečeno, e-coop vám nedovolí koupit si 4 kilogramy špekáčků, když prodejna má už jen poslední dvě kila.

Cože? Já si můžu koupit vážené špekáčky? Ano, toto je naprosto unikátní vlastnost e-coopu. Máte totiž možnost objednat si i vážené uzeniny a sýry, dokonce i ty krájené, nebo váženou zeleninu a ovoce.

Zdroj: ZKD Sušice

Když jsme se bavili se zástupci COOPu z různých koutů naší země, jsou opravdu pyšní na to, že oni na e-shopu dokáží prodávat čerstvé vážené a krájené zboží, a jejich zákazníci tak nejsou odkázáni jen na potraviny vakuovaně zabalené.

E-coop a covid

Jak už jsme řekli, covid uspíšil zprovoznění e-coopu. Zákazníci jej v té nelehké době plné strachu doslova milovali a ve velké míře jej využívali. Nikdo nenadával na počáteční mouchy, nikdo se nepozastavoval nad tím, že zboží mu nikdo nedoveze domů, ale má je připravené na prodejně. Všichni byli šťastní, že nemusí procházet mezi regály a setkávat se s ostatními nakupujícími. Ne, jen řekli číslo objednávky a během minuty odcházeli s připravenou igelitkou.

Pochopitelně neodcházeli bez placení. Platba proběhla přes platební kartu na konci objednávkového procesu. Peníze se ale vždy strhnou až po převzetí zboží, protože může dojít k drobným úpravám dle skutečně naváženého zboží – přece byste nechtěli, aby vám v krámě rozpůlili banán, abyste měli rovné kilo banánů!

Naťukli jsme další, pro někoho možná nepříjemné specifikum e-coopu. Představitelé COOPu přiznávají, že nedokážou zajistit rozvozy, na to je jejich síť příliš roztříštěná. Ovšem i tak nelze e-coop zavrhnout. Potvrdí vám to nejeden chatař, který tráví víkendy třeba v malé šumavské vesničce. Už v pátek si na tamní prodejnu objedná přes e-coop víkendový proviant a nemusí jej vláčet desítky kilometrů z místa bydliště. Na prodejně COOP na něj bude čekat vše, co do objednávky naklikal.

Klatováci mají ještě jednu bonusovou výhodu oproti ostatním. U prodejny COOP mají výdejní chladicí COOP box. Své zboží si tedy mohou vyzvednout v jakoukoliv denní či noční dobu. Neriskují ani, že by se mu zde potraviny zkazily, schránky jsou totiž chlazené, jako by byly v ledničce.

Stále je co zlepšovat

Počáteční nešvary a mouchy se postupem času odstraňovaly. Takovým trochu úsměvným přehmatem byla přílišná natěšenost personálu prodejen. Z radosti, že mají e-shopovou objednávku, nekoukli na datum, kdy si ji chce zákazník vyzvednout – třeba až za 48 hodin – a připravili ji rovnou. Ale pořád lepší radostná nedočkavost než lenost a neochota, že?

Zdroj: ZKD SušiceMnozí zákazníci oprávněně namítali, že na e-coopu se jim nepřipisují body na Dobrou kartu. I toto už je hudba dávné minulosti. E-coop se postupně vyvíjí a vylepšuje. Sortiment je rozčleněn do přehlednějších kategorií a nakupování je mnohem jednodušší a intuitivnější. Pro e-coop jsou vytvářeny vlastní zvýhodněné nabídky.

Tou největší výhodu je však pro mnohé z nás úspora času. Žádné zdlouhavé vybírání v regálech, čekání ve frontě. Kdepak, pěkně doma u kávy a s nohama div ne na stole si vyberete, co potřebujete, a pak se jen na minutku stavíte v prodejně. Pokud neustále honíte čas a nestíháte, tak tohle jistě oceníte. A nejen tohle.

Dost bylo slov, přejděte k činům. Zadejte www.e-coop.cz, vyberte si svou prodejnu a začněte nakupovat. Sami si tak uděláte obrázek o tom, zda se „coopácký“ e-shop povedl.

Zdroj: ZKD Sušice