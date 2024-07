Chystáte se v létě na fesťák, vodu, kolo nebo jen tak za kámoši? Rádi byste se přitom nezaobírali jízdenkami a svobodně cestovali, jak se vám zrovna zachce? Řešením je Jízdenka na léto.

Stačí jedna Jízdenka na léto na 7 nebo 14 dní a můžete cestovat, jak se vám zlíbí. Žádná omezení kilometrů. Do vlaku Českých drah nasednete kdekoliv, kde má zastávku, a stejně libovolně z něj také vystoupíte, až se vám to bude hodit. Prostě o prázdninách ráno vstanete, a když se rozhodnete vyrazit na výlet nebo za kamarády, sednete do vlaku a jedete. Žádné nakupování jízdenek na poslední chvíli či hledáním optimálního tarifu. Tu nejlepší jízdenku pro volné cestování budete mít připravenou v peněžence nebo mobilu.

Léto ve vlaku má i další výhody. Dobře se v něm dospává náročný večerní program, který se protáhl hluboko do noci. Ve většině vozů je dnes k dispozici wi-fi, takže člověk může být stále online: na chatu, na TikToku nebo jen tak brouzdat po internetu. Ve vlaku můžete také bez problémů sledovat filmy a seriály. Pokud jste poslední díl svého oblíbeného pořadu nestihli například vinou fesťáku, jednoduše si ho stáhněte do mobilu nebo tabletu a pusťte cestou.

Jízdenka na léto platí během července a srpna a předprodej začíná 15. června. Volit lze mezi variantou na 7 nebo na 14 dní, vždy po sobě jdoucích. Začátek platnosti může být kterýkoliv den, třeba pondělí nebo klidně pátek – prostě podle toho, jak se to cestovateli hodí. Ale pozor! Jízdenka je vždy na jméno, proto si s sebou na cesty nezapomeňte přibalit průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedenými na jízdence.

A kolik vás to bude stát? Pro děti a mladé do 26 let stojí „lístek“ na 7 dní 695 Kč, tedy méně než stovku na den. Jízdenka na 14 dní je ještě levnější – zaplatíte za ni 995 Kč, což je 71 Kč na den. Za tyhle ceny si nedáte ani pořádný burger, ovšem vlakem můžete projet celou republiku. Co takhle vyrazit na některé z míst festivalu Hrady.cz, na Trnkobraní či Masters of Rock do Vizovic nebo na severní Moravu na Colours of Ostrava?

Pokud nefandíte hudbě a raději sportujete, podnikněte s Jízdenkou na léto něco akčního: turistický výšlap, cyklistický výlet nebo vyjeďte na vodu. A kdo miluje poznávání nových končin, může s ní projet Čechy, Moravu i Slezsko doslova křížem krážem a zastavit se právě tam, kde se mu bude nejvíc líbit.

