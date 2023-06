Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo nový dotační program na podporu vzdělávání. Široká veřejnost se tak může vzdělávat mimo jiné ve svých digitálních dovednostech. Každý může využít příspěvek až 5O tisíc korun na rekvalifikační či vzdělávací kurzy. Ty tak mohou být pro zájemce i zcela zdarma.

Co všechno je možné studovat, kdo má na příspěvek nárok a jak to v praxi funguje? Zeptali jsme se Evy Křehotové ze školícího centra ALEF, které je jedním ze vzdělavatelů v programu.



Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo program na podporu vzdělávání. Zahrnuje jak rekvalifikace, tak i možnost prohloubení vzdělaní v mnoha oblastech. Nabízí příspěvek až 50 tisíc korun pro každého. Můžete přiblížit, o jaký dotační program se jedná, co je jeho smyslem a jak ho lze využít?

Jedná se o dotační program, který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vlastně jde o takový e-shop se vzdělávacímu kurzy a rekvalifikacemi. Vzdělavatelé v něm nabízejí své kurzy a zájemcům pak ministerstvo proplácí daný kurz v plné výši nebo částečně. Každý jednotlivec může na kurzy čerpat až 50 tisíc korun. Zaměření kurzů je různé a velké podpora jde právě pro oblast vzdělávání v odvětví informačních technologií.

Eva KřehotováZdroj: Eva KřehotováTento dotační příspěvek může využít úplně každý? Nejen ti, co jsou registrovaní na úřadu práce?

Ano, na kurz se může přihlásit kdokoliv. Je to skvělá příležitost pro všechny. Žijeme v digitální době a dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti se díky technologickému vývoji promění až polovina pracovních pozic na českém pracovním trhu. Tomu bychom se měli přizpůsobit včas. U nás školíme v oblasti informačních technologií profesionály i úplné začátečníky. Přihlásit se můžete jako podnikatel, zaměstnanec, nezaměstnaný a třeba i jako maminka na mateřské dovolené. IT může u nás v ALEFu studovat každý.

A v případě, že jsem zaměstnavatel, mohu vaše kurzy využít i pro své zaměstnance?

Samozřejmě. V podstatě za minimální náklady můžete díky programu proškolit každého zaměstnance ve své firmě. V tomto případě by to fungovalo tak, že se se zaměstnanci domluvíte na tom, že si zvýší kvalifikaci tím, že absolvuje odborný kurz. Zaměstnanec se u nás přihlásí na kurz v hodnotě kupříkladu 40 tisíc korun. Ministerstvo v tomto případě proplatí 82 procent a vy jako zaměstnavatel zbytek. Nebo si kurz doplatí váš zaměstnanec, to už je na domluvě mezi vámi.

Vy máte v nabídce desítky různých kurzů. Poradíte mi, který by se hodil právě pro mě?

To záleží, v jaké oblasti byste se chtěla prosadit, nebo čemu byste se chtěla věnovat. U nás školíme například technologie zaměřené na cybersecurity, security, enterprise, cloud, datacentra, colaboration a mnoho dalších. K řadě z nich pak dostanete certifikát. To pak záleží na výběru kurzu. V našem portfoliu najdete certifikované kurzy Cisco, F5, AWS, CompTIA, VMware a Microsoft nebo naše necertifikované kurzy vytvořené našimi odborníky.

Zdroj: Copyright © ALEF 2023.A co když jsem úplný lajk a vrcholem mých počítačových znalostí je zapnout počítač a maximálně dohledat něco na internetu. Máte i kurz pro mě jako pro naprostého začátečníka?

Jistě. Máme kurzy úplně pro všechny. Do naší nabídky jsme nedávno zařadili také nový kurz s názvem Women in IT, v překladu ženy v informačních technologiích. Ten je určen pro ženy, které si chtějí osvojit alespoň základní terminologii v IT, dozvědět se něco o komunikaci v systémech a mezi lidmi.

A mohu se přihlásit i na více kurzů najednou?

Možné to určitě je. Každý může čerpat příspěvek až 50 tisíc korun. Takže pokud si vyberete například kurz v hodnotě deset tisíc korun, můžete jich mít i více.

Máte kurzy i v angličtině?

Máme. Naše trainingové centrum je zastoupeno už v osmi zemích. Kurzy v angličtině můžete navštívit buď prezenčně, on-line nebo hybridně, což znamená, že část účastníků je on-line a část se účastní prezenčně. Naše učebny mají perfektní vybavení a výuka tak probíhá i na dálku v nejvyšší kvalitě.



Takže na vaše kurzy není nutné dojíždět?



Přesně tak. Kurzy probíhají buď v našem školícím centru, které sídlí v krásné budově Butterfly v Karlíně, případně si zájemci mohou vybrat on-line formu. Máme nově zrekonstruovaná virtuální studia, která toto umožňují. Veškeré naše kurzy školí zkušení lektoři, kteří jsou profesionálové s dlouholetou praxí z rozsáhlých ICT implementací. Navíc i oni se průběžně učí a ve svých oborech neustále zdokonalují.

A jak se na kurzy přihlásím? Jaký je postup?

V první řadě si vyberete kurz. My je máme všechny na webových stránkách i s podrobným popisem. Poté je třeba přihlásit se prostřednictvím občanské identity do e-shopu MPSV a tam si daný kurz zvolit i s termínem, který vám vyhovuje. Pak už stačí jen odeslat žádost. Zpravidla pak trvá schválení od ministerstva několik dní. Možná to na první pohled vypadá složitě, ale vyplnění žádosti je otázka pěti minut. Navíc jak na stránkách MPSV, tak i na našem webu jsou veškeré informace k postupu. A kdyby to pro někoho bylo přece jen náročné, naše centrum nabízí zdarma konzultace a případně i pomoc s vyplněním a podáním přihlášky.

ALEF Training centrum

ALEF Training center je unikátním vzdělávacím a školicím centrem poskytujícím služby na českém trhu již od roku 1995. Počátky činnosti školicího centra jsou spojené se společností Cisco Systems a jejími technologiemi. Nabízí široké portfolio kurzů v oblasti networkingu, datových center, cloudu, security a cybersecurity. Je autorizovaným školicím centrem pro AWS, Cisco, CompTIA, F5, Microsoft, Nutanix, Proofpoint, VMware a Microsoft. ALEF Training center je oblíbený pro vysokou kvalitu kurzů. Školitelé mají nejen odborné znalosti doložitelné mezinárodními certifikáty, ale i praktické zkušenosti z rozsáhlých i menších ICT projektů u koncových zákazníků. Poskytují onsite, on-line, hybrid kurzy, i konzultace a školení na míru.

