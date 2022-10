Pohyb po cyklostezce podél Radbuzy na Slovanech je nyní komfortnější, přehlednější i bezpečnější.

Foto: Magistrát města Plzně

Po třech měsících bylo v září dokončeno rozšíření cyklostezky v Plzni na Slovanech u řeky Radbuzy. V místech, kde se dosud pohybovalo mnoho cyklistů i pěších společně, bude pohyb komfortnější a bezpečnější. Správa veřejného statku města Plzně za stavbu zaplatila přes 13 milionů korun, pěti miliony na stavbu přispěl městský obvod Plzeň 2 – Slovany. Slavnostního otevření se účastnili primátor města Plzně Pavel Šindelář, náměstek primátora Michal Vozobule a místostarostka městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Eva Trůková.

Rozšiřovaný úsek na pravém břehu řeky Radbuzy od prodloužení ulice Liliová k Malostranskému mostu je více než kilometr dlouhý a patří k nejfrekventovanějším v Plzni. Bylo zde vybudováno 200 metrů nové stezky pro cyklisty v souběhu se stávající stezkou, v dalším 380 metrů dlouhém úseku pak byla stezka rozšířena na čtyři metry. „Nově vytvořené napojení pod most Malostranská pak vyžadovalo příbřežní část řeky oddělit žoky s pískem, aby bylo možné zpevnit břeh kamenem. V místech, kde cyklisté zajížděli přes most, bylo dříve zrcadlo. Nyní se prostor v místě nájezdu rozšířil. Je tak teď mnohem přehlednější, a tedy i bezpečnější,“ upřesnil Jan Fluxa, místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

Zdroj: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

„Od doby, kdy byla stezka vybudovaná, se mnohé změnilo. Přibylo nejen cyklistů a pěších, ale i koloběžkářů a dalších jezdců na kolečkách, kteří tudy jezdí i do Škoda sport parku. Význam této stezky se za dobu, co jsem ve vedení slovanského obvodu, významně zvýšil. To bylo znát i z dotazů na termín dokončení. Rádi jsme proto přispěli na její rozšíření,“ uvedl Lumír Aschenbrenner, starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

Rekonstrukce kavárny na Homolce obdržela dvě ocenění

Rekonstruovaná budova bývalých veřejných toalet, která příjemně oživuje prostor lesoparku Homolka, známá jako kavárna Kafe Smetanka, bodovala v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje a odnesla si dvě ocenění z celkových šesti kategorií.

zleva – Andrea Hermová, Stephan Kronmüller, Eva Trůková, Ivana Karlíková, Jakub MarešZdroj: Magistrát města Plzně

Nominaci v kategorii Rekonstrukce budov soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala kavárna sídlící na náměstí Milady Horákové za oživení prostoru parku a lesoparku Homolka zdařilou přeměnou nevyužívaného objektu ze 70. let 20. století ve vyhledávanou kavárnu. Do soutěže ji přihlásil vlastník objektu, kterým je městský obvod Plzeň 2 – Slovany.

Zdroj: Adéla Siková

„Obdržená ocenění potvrzují jedinečnost této zdařilé rekonstrukce. Z nevzhledného prostoru na okraji Homolky jsme společně s provozovateli kavárny a Ateliérem k světu vybudovali příjemné místo, které decentně zapadá do okolní krajiny a nabízí výbornou a moderní gastronomii. Těší mě, že tyto přednosti oceňují návštěvníci napříč generacemi,“ sdělila místostarostka Eva Trůková, která převzala za slovanský obvod ocenění rekonstrukce budovy v kategoriích Cena poroty a Cena veřejnosti. „Chtěla bych poděkovat všem Plzeňanům, kteří podpořili kavárnu svým hlasováním a pomohli jí k získání ceny veřejnosti,“ doplnila Eva Trůková.

51. mateřská škola Plzeň kolaudovala novou pergolu

Ve čtvrtek 8. září 2022 byly v 51. mateřské škole slavnostně zkolaudovány dva nové zahradní domky a pergola. Akce se účastnili také zástupci úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v čele s místostarostkou Evou Trůkovou.

Projekt 51. mateřské školy „Jak vylepšit zahradu 51.MŠ“ byl vybrán městským obvodem Plzeň 2 – Slovany v rámci kofinancování projektů mateřských škol v roce 2022 (spolu s projektem 31. mateřské školy). Městský obvod se finančně podílí do výše 80% celkové investice, zbývající částka je hrazena z rozpočtu mateřské školy. Navíc škola musí doložit, že je projekt podporován ze stran rodičů nebo dětí. Celková cena úpravy byla 500 tisíc korun.

Zdroj: 51. MŠ Plzeň

„Děti 51. mateřské školy si přály zahradní domek pro ukládání hraček vyvolávající představu přímořského letoviska – vše v barvách modro-bílo-červené. Ke svému návrhu také dodaly model a obrázky. Aktivní zapojení dětí do úprav vzhledu mateřské školy mi dává smysl. Děti si tak vytvoří lepší vztah ke své mateřské škole a prostoru, který samy pomáhají vytvořit. Mám velkou radost, že se povedlo jejich přání realizovat a je krásné vidět, jak se jím zde líbí,“ sdělila místostarostka Eva Trůková.

Zdroj: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany