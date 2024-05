Na střeše záleží: Proč každý milimetr a spona hrají klíčovou roli?

Vybudovat střechu je jako postavit komplikovanou skládačku, kde každý kousek musí zapadnout přesně na své místo. Jaká je ale správná metoda pro vytvoření dokonalé střechy? Na co si dát pozor a proč je to tak důležité? V dnešním rozhovoru s Michalem Zemanem ze společnosti Martinice Group se zaměříme na to, čím se vyznačuje kvalitně provedená střecha, jakou roli při její tvorbě hraje přesnost a na co by měl každý stavebník či investor dávat pozor.

Foto: Martinice Group