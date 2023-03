Návrh, který přináší zmrazení platů politiků po dobu 5 let, leží ve Sněmovně už od listopadu 2021. Vládní koalice ho ale odmítá řešit.

Asi jste v posledních týdnech sledovali, jak českou politikou otřásaly dohady

a tvrdý boj mezi koalicí a opozicí o růst penzí. No jistě, nešlo tomu uniknout. Vláda se kvůli své neschopnosti krotit inflaci rozhodla, že to zaplatí senioři,

a proto jim sáhne na slíbenou valorizaci penzí. Od 1. června to pro 2,5 milionu lidí znamená minus tisíc korun měsíčně.

Co na tom, že rostou ceny snad všeho, na co si jen vzpomenete, a hlavně potraviny letí šíleně nahoru. Co na tom, že důchodci počítali s vyšší částkou, protože zákon k tomu vládu jasně zavazuje. Co na tom, že před sněmovními volbami koalice SPOLU slibovala ve svých propagačních materiálech,

že seniorům zajistí důstojný život a že důchody ochrání. Koalice jen čekala,

až bude po prezidentských volbách, a po nich už nic z toho, co sliboval premiér Fiala, předsedkyně Sněmovny Pekarová a ministr práce Jurečka, neplatí.

A aby toho nebylo málo, nejen že se rozhodli obrat seniory o peníze, ale ještě na ně vyvíjeli psychický nátlak. Vytáhli totiž svoji oblíbenou kartu solidarity. Ano, pan premiér Fiala i pan Jurečka k ní začali vyzývat seniory. Měli by prý být solidární s mladší generací. Se svými dětmi a vnoučaty. Myslet na jejich budoucnost.

No tak fajn. Když chtějí solidaritu po seniorech, řekla jsem si, že je naprosto logické, abychom byli solidární i my. Politici. A to nejen ve velkohubých prohlášeních do televize nebo do novin, ale hlavně konkrétními činy.

Proto jsem vystoupila ve Sněmovně a navrhla jsem zařadit návrh Andreje Babiše, který tam leží už od listopadu 2021. Zmrazení platů politiků po dobu 5 let. Vysvětlovala jsem tu symboliku, upozorňovala vládní poslance,

že jestli se má šetřit, měli bychom jít ve Sněmovně příkladem. Že pokud můžou měnit zákon, aby sebrali peníze seniorům, můžou to samé udělat i u poslanců. Bohužel, vše marné. Poslanci pětikoalice tento návrh opět odmítli zařadit

a jasně tak nám všem vzkázali, že své platy rozhodně řešit nechtějí.

Přijde mi silně nemravné a nemorální mluvit o solidaritě, tlačit do ní ty nejzranitelnější, a přitom si nechat navýšit plat o 12,7 procenta. Vládní pětislepenec to ale evidentně vidí jinak.

Aktuálně má historicky nejvíc ministrů, nejvíc náměstků a hlavně nových politických náměstků, což prakticky znamená, že rozdala trafiky, dále nejvíc poradců a vládních zmocněnců. Všechno je to motivované tím, aby se najedly hladové krky jejich kamarádů a známých. Prostě si to vládnutí užívají.

Pak ale prosím, ať nekážou jiným o solidaritě. To pak totiž s jejich názory

a postoji nejen nesouhlasím, ale musím se za ně i stydět.

Jana Mračková Vildumetzová

poslankyně a předsedkyně Krajské organizace hnutí ANO v Karlovarském kraji

