Na Trojce se podařilo umístit do školek všechny děti starší tří let

Trojka má ve školkách umístěné všechny děti starší tří let, jejichž rodiče o to měli zájem. Je to díky opatřením, které třetí plzeňský obvod pro velkou poptávku rychle přijal a navýšil kapacitu ve dvou školkách, které se nacházejí v rozšířeném centru města.

Místa navíc nabídla například 16. MŠ, která má po rekonstrukci o jednu třídu navíc. | Foto: Plzen.eu