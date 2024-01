Žáci devátých tříd vybírají střední školu pro své další vzdělávání. Maturitní vysvědčení nebo výuční list lze získat studiem na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Kladně na náměstí Edvarda Beneše. Je to otevřená, efektivní, fungující a moderní škola.

Foto: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353

Čtyřletými studijními obory jsou zde Kombinované lyceum (zaměření humanitní či přírodovědné), Logistické a finanční služby, Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost. Tříleté studium nabízí učební obor Kuchař-číšník.

S naprosto skvělou novinkou přichází škola od září 2024. Žáci zde nově mohou studovat čtyřletý maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Jeho absolventi mohou pracovat jako učitelé mateřských škol, ve školních družinách či jako pedagogové volného času.

Svým studentům škola poskytuje opravdu špičkové materiální zázemí. Čtyři počítačové učebny, moderně vybavené odborné učebny, ve třídách se využívají tablety, tabule s interaktivními displeji a další digitální technika. Vysokou úroveň má i výuka cizích jazyků.

SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně nabízí i odborné stáže v zahraničí. Je to především díky zapojení do projektu "Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti" financovaného z The Velux Foundations z Dánska a účastí v programu Erasmus+. Žáci školy se proto mohou účastnit aktivit v Itálii, Polsku a na Slovensku.

Velký zájem je i o učební obor Kuchař-číšník. Jedním z důvodů, vedle bezproblémového uplatnění na trhu práce, jsou i nadstandardní podmínky, ve kterých tato škola žákům poskytuje teoretické a praktické vzdělání. Odborný výcvik se realizuje ve známých restauracích v regionu, v září byla ve škole otevřena cvičná venkovní prosklená kavárna. Na workshopy s žáky přijíždějí známé osobnosti z oboru gastronomie. Žáci pracovali například s Romanem Paulusem, Mirkou van Gils Slavíkovou či Zdeňkem Pohlreichem.

Ředitel školy Petr Paták říká: „ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kladně na náměstí Edvarda Beneše má svým žákům opravdu co nabídnout. Přijďte se k nám podívat, naši pedagogovém vám rádi poskytnou dostatek informací. Využijte dny otevřených dveří, které jsme pro vás připravili ve středu 15. 11. 2023 -12:30–18:00 hodin, v sobotu 9. 12. 2023 - 9:00–14:00 hodin a ve čtvrtek 18. 1. 2024 -12:30–18:00 hodin.

Přijďte se přesvědčit o tom, jaká jsme skvělá škola.“

https://www.sosasoukladno.cz/

