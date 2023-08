FajnBus slibuje dopravu na Pálavské vinobraní elektrickým a autonomním autobusem bez řidiče.

FajnBus na Slovensku. | Foto: FajnBus s.r.o.

O budoucnosti dopravy nám víc prozradila Veronika Brotanová, ředitelka společnost FajnBus, která již 3. rokem zajišťuje přímou autobusovou linku z Mikulova přes Pasohlávky do Prahy, Jihlavy a Brna.

Ano, je to tak – elektrické autobusy budou jezdit i do Mikulova. Je to trend, kterému se v Evropě nejde vyhnout. Stejně tak i automatizace v dopravě je nezadržitelná budoucnost. Dnes celá Evropa bojuje s nedostatkem profesionálních řidičů, populace řidičů stárne. Nahlas se diskutuje také o tom - a někteří dopravci o to velmi usilují – aby autobusy mohli řídit řidiči již od 18 let věku. My ve FajnBusu tento názor nezastáváme. Nemyslíme si, že je možné svěřit např. autobus plný dětí cestujících na hory řidiči, který není „vyježděný“ ani v osobním autě. Naopak si myslíme, že automatizace je do budoucna logickým řešením současného dlouhodobého nezájmu lidí o pozici profesionálního řidiče a nedostatku pracovní síly v odvětví.

Bc Veronika Brotanová ředitelka firmy FajnBus.Zdroj: FajnBus s.r.o.

Co se týká elektromobility, dnes ještě není ani možné koupit dálkový elektrický autobus, který by byl schopen projet bez nabití trasu Praha – Mikulov. A i kdyby takový na trhu byl, není zde infrastruktura, kde by se takový autobus za rozumnou dobu nabil na cestu zpět. Cesta k tomu je ještě velmi dlouhá, protože v našich zeměpisných podmínkách, kdy autobus musí projet Vysočinu, v zimě musí topit a v létě klimatizovat, jsou nároky na provoz mnohem náročnější než v laboratorních podmínkách. On se vlastně ještě neprodává ani takový hybridní dálkový autobus, který by šel do našich podmínek nasadit. Cesta k elektro-autobusu je tedy ještě poměrně daleká, ale při současné rychlosti vývoje může být velmi rychlá. Evropská komise prosazuje, aby od roku 2030 musely být všechny nové městské autobusy bezemisní a od toho už je jen krůček k dálkové dopravě.

Za 10-15 let pojede na Mikulovské vinobraní autobus na baterky a řidič už možná nebude držet volant, odhadujeme.

Bavíme se o období za 10-15 let – FajnBus tedy asi plánuje linku z Mikulova nadále zachovat..

Na tohle vám právě nedokážu odpovědět. Každé čtvrtletí ve FajnBusu přemýšlíme, jestli má provoz do Mikulova, ale i dalších obcí na Břeclavsku a Hodonínsku smysl zachovat a s jakou četností. Kromě letní sezóny, kdy pochopitelně roste množství turistů, jsou pro nás celoročně našim hlavním klientem obyvatelé právě těchto obcí, místní lidé. Největší skupinu pak tvoří dojíždějící studenti.

Autobusy FajnBus aktuálně zastavují v 10 jihomoravských obcích. Přitom za celé ty roky jsem slyšela jen od jediného starosty, že mají radost, že zde naše autobusy zastavují a že zajišťují dopravní obslužnost jeho obce a kvalitní dálkové spojení místním obyvatelům. Pro nás je možnost reklamy a propagace velmi složitá. Nikdo náš provoz nedotuje. Jezdíme na komerční riziko, v prostředí, kde všichni ostatní jsou dotovaní skrz IDS. Pokud nemáme možnost dát o sobě vědět místním obyvatelům, pokud nemáme možnost informovat cestující o změnách, je to strašně složitá práce. V mnoha obcích nejsme schopní dát vědět novinky ani v místních skupinách na sociálních sítích, protože v tom hned někdo vidí komerci. To, že naše služby nejsou dotované krajským úřadem, ani nikým jiným, ale není komerce. Proto silně zvažujeme, že zastávky v některých obcích zrušíme, nebo trasy povedeme jinudy.

FajnBus.Zdroj: FajnBus s.r.o.

Dnes stojím v Mikulově u nádraží pod moderní informační tabulí zobrazující odjezdy autobusů i vlaků. Záměrně neříkám „všech“ autobusů a vlaků. Stejná moderní tabule je ve Valticích na autobusovém nádraží a na mnoha jiných místech. Vidím zde odjezdy spojů, všech - kromě těch našich. Proč? Protože tyto tabule zobrazují jen odjezdy spojů IDS. To, že nejsme jako dálkový spoj nikým dotovaní a musíme si poradit, to chápu. S tím jsme do toho šli. Ale tohle je hrozně nefér! Jak máme dát o sobě vědět? Jak má dostat cestující kompletní přehled o možnostech dopravy, aby si mohl vybrat, když se v obcích objevují informační cedule zobrazující jen vybrané spoje?

To nezní moc pozitivně – co s tím?

Pozitivně to nezní, ale ono to pozitivní vlastně je. Některé zastávky sice možná zrušíme a naše autobusy budou jezdit jinudy, ale to je zase příležitost pro další obce, ve kterých budeme nově zastavovat a které napojíme do FajnBusové sítě. Není to jen o tom, že do těchto míst přineseme službu v podobě přímé dálkové dopravy. Pokud máme někde zastávku, snažíme se to místo propagovat. Informovat v celé naší síti, že se v dané obci koná nějaká akce, výročí, sdílet propagaci.

Jízdenky na naše autobusy se prodávají nejen přes náš e-shop www.fajnbus.cz a tradiční lokální jízdenkové portály jako jsou IDOS, síť AMS Bus nebo Bileto, ale dají se také koupit v aplikaci Flixbus. Do globální sítě Flixbus jsme zapojili mnoho nových zastávek a lidé z celé Evropy si tak dnes můžou díky FajnBusu najít spojení do Pasohlávek do Aqualandu Moravia, do Mutěnic, Valtic, Lednice, Mikulova a Hodonína, nebo do slovenského Holíče či Senice.

A brzy sem přidáme i další zastávky!

FajnBus zájezd do Bosny a Hercegoviny.Zdroj: FajnBus s.r.o.

To jsou poměrně široké možnosti rezervace jízdenek. Proč neprodáváte jízdenky jen přes jednu aplikaci?

Našim základním cílem je nabídnout lidem kvalitní alternativu k individuální dopravě. Posadit do autobusů a celkově do hromadné dopravy lidi, kteří doposud cestují autem. Pokud dnes cestuje pár mladých lidí na víkend do Mikulova nebo do Lednice autem a místní tu pak brečí, že se tady nedá hnout, že je město plné aut, my chceme být tou alternativou, která přesvědčí lidi, že je lepší cestovat autobusem. A ekologičtěji!

Další základní cíl, který sledujeme, je umožnit kvalitní mobilitu – přinést službu dojíždějícím studentům a pracujícím. Těm, kteří nezvažují mezi využitím individuální dopravy nebo hromadné, ale těm, kteří zvažují, zdali se dostanou na víkend domů. Proto, když jsme zaváděli linku Brno – Nitra, vedli jsme ji přes Čejč, Mutěnice, Hodonín, Holíč, Radošovce, Popudinské-Močidľany, Senici. Viděli jsme zde po trase hodně lidí, kteří cestují domů na víkend jen velmi zřídka, jednou za měsíc nebo i méně často. Kilometricky to mají domů sice blízko, ale ta cesta pro ně znamenala několik přestupů a mnoho hodin na cestě. A zde vidíme i potenciál dalšího rozvoje.

To je odpověď na vaši otázku. Snažíme se službu nabídnout všem těmto skupinám, a proto používáme více platforem pro prodej jízdenek, aby si nás zákazník vždy našel.

Může autobus vůbec konkurovat vlaku?

Jak se to vezme. Vlak uveze násobně víc lidí, je velký, prostorný a rychlý. Proto se skutečně nezaměřujeme na kopírování tras vlakových koridorů. Jezdit na lince Břeclav – Brno a zkoušet konkurovat vlaku, by asi nedávalo smysl.

Na druhou stranu autobus může být pro spoustu cestujících lepší alternativou i v místech, kde nějaké vlakové spojení existuje. Představte si studentku, která má cestovat každý týden z Prahy do Mikulova v pátek s velkým kufrem a v neděli zpět. V přepravní špičce, kdy jsou vlaky často přeplněné - kdy ani místenka ve vlaku neznamená, že se na vaše místo posadíte. K tomu přestup s těžkým zavazadlem na nádraží a tahání kufru po vagonech. V těchto situacích může být autobus lepší alternativou. S uložením kufru do zavazadlového prostoru vám pomůže řidič, máte své sedadlo s místenkou, jedete bez přestupu až do cíle. Hodně lidí také v průzkumech zmiňuje, že někdy ve vlaku zažili nepříjemnou situaci s obtěžováním nebo s nevhodným chováním od spolucestujících. Autobus, který má 60 sedadel a ve kterém prochází pravidelně stevard, je v tomto ohledu mnohem komornější a jistější prostředí. Je menší, ale ostatní služby nabízí stejné – WC, klimatizaci, wifi atd.

A uvedu další příklad. Chcete poslat k babičce samotné dítě bez doprovodu. V tomto případě je autobus jednoznačně bezpečnější volba než vlak. Na potomka vám dohlídne stevardka a předá dítě i jeho zavazadla v cíli babičce. Vy navíc dostanete od nás SMS zprávu, že vše proběhlo v pořádku.

Zmínila jste stevardky a stevardy, kterými se také podobáte vlaku..

Spíše letadlu.. U nás je stevardka vlastně taková „letuška“ na kolech. Umí poradit, informuje cestující o průběhu cesty, zvládne vyhledat návazný spoj nebo zavolat taxík. Stevardky a stevardi jsou často mladí lidé, kteří tu práci dělají jako „fajn“ brigádu při studiu, někteří dokonce jen cestou z domova do školy. A my se u nás ve FajnBusu těšíme na nové tváře. Stačí nám říct nebo napsat.

Jaké jsou tedy plány FajnBusu na podzim?

Jak jsem již naznačila, během následujícího období bychom chtěli přinést do naší sítě i další zastávky našich dálkových linek na Jižní Moravě a rozšířit obsluhované území o další jihomoravské obce.

FajnBus, to nejsou ale jen pravidelné linky. FajnBus jsou i zájezdy. Vozíme děti na výlety, školní zájezdy, školy v přírodě, na hory. Jezdíme pro obce, cestovní kanceláře, pro firmy. Naše autobusy jezdí i na velké zájezdy po Evropě. V letošním roce jste FajnBusy mohli již vidět ve Velké Británii, Francii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku, na Slovensku, i v Bosně a Hercegovině. Jsme připraveni reagovat na jakékoliv požadavky přepravy.