V historickém prostoru Jindřišské věže můžete shlédnout výstavu, která vás seznámí s příběhem deskových her a jejich výrobou v letech 1880 – 1980.

Foto: Jindřišská věž, s.r.o.

Deskové hry provázejí člověka více než 5 000 let, ale teprve koncem 19.století,díky novým litografickým postupům, byl zejména evropský trh zásobován obrovským množstvím her. Dnes můžeme obdivovat způsob, jakým jsou v těchto hrách zobrazeny kulturní odlišnosti jiných časů a krajů. Hra sloužila nejen k obveselení, ale v nabídce byly hry strategické, poznávací, vědomostní, logické, závodivé, hry pro děti i dospělé, pro dva i více hráčů nebo pro celé týmy.

Zdroj: Jindřišská věž, s.r.o.

Epocha průmyslu a peněžnictví přinesla hry hazardní a do té doby neznámá Ruleta se těšila velkému rozkvětu. Za nejnovější hru v historii lidstva jsou dnes považovány Monopoly – první hra, jejíž součástí jsou fiktivní peníze.

Zajímavou historii má hra Člověče,nezlob se, o jejíž rozšíření se po roce 1918 postarali vojáci první světové války. Těm tuto zdarma do zákopů

zasílal německý nakladatel a ti ji po válce přinášeli do svých domovů.

V expozici je umístěna i unikátní hra Starou Prahou z počátku 20.století s velkým hracím plánem, na kterém jsou zachyceny dnes již neexistující stavby. Ze stejného období pochází i naučná hra Šest výletů do Prahy nebo

v sametové kazetě uložená hra Význační mužové čeští.

S rozmachem dopravy byly vděčným námětem hry cestovatelské. V roce 1873 se na trhu objevila kniha Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní a za nedlouho se objevila řada her, které se knihou nechaly inspirovat.

U nás v polovině 20.století populární cestovatelé Hanzelka a Zikmund jeli z Prahy do Kapského Města a tuto náročnou trasu zobrazuje velký hrací plán, který vydala československá firma Tofa. U hry je zaznamenám podrobný popis cesty, děti překonávají různé překážky a zároveň poznávají v té době ještě nepříliš známá místa v Africe.

Na hracích plánech reklamních her jsou často upozornění na nekvalitní výrobky konkurenčních firem a hráči, kteří těmto výrobkům uvěří, jsou nemilosrdně vracení na začátek hry. Ve své době populární Závod míru na trase Praha – Varšava – Berlín nám ukazuje ideologii socialistických zemí.

Do stolních her se vepsalo i dobývání vesmíru nebo výuka bezpečnosti na silnicích.

Rozmanitost stolních her je obrovská a jejich poznávání přináší zajímavé příběhy minulých dob a v neposlední řadě nás vrací do dětských let, do doby radosti, bezpečí a pohody.

Zdroj: Jindřišská věž, s.r.o.