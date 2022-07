Navštívili jsme netradiční obchůdek plný vůní a krásných dárků v Beskydech. Majitelka Obchůdku z duše, paní Miriam Keita pochází původně z Havířova a více než 20 let žije na Starých Hamrech.

Foto: zadavatel inzerce

O tom, že si otevře svůj obchod, snila několik let. Dnes má svůj obchůdek v Ostravickém Dvorku. Jeho název „Obchůdek z duše, něhy a lásky“ vám napoví, že to nebude jen tak obyčejné místo. Když vstoupíte, ucítíte jemnou vůni a ocitnete se v úplně jiném světě. V tomto milém Obchůdku, kde je všechno čisté, propracované a z přírodních materiálů, máte chuť strávit spoustu času a všechno si do detailů prohlédnout. Byla by totiž velká škoda si tu nádheru celou nevychutnat.

Miriam, prozraďte nám, jak vás napadlo otevřít si tak netradiční obchůdek?

Můj záměr byl vytvořit klidný prostor, kde si můžete beze spěchu zboží prohlédnout, vzít do ruky, povonět si ho. Prostor, kde si můžete přijít i odpočinout. Věřím, že je tady mým zákazníků dobře a že se velice rádi vracejí zpět. V Obchůdku s láskou předávám vše krásné, příjemné a pozitivní dál. Každý den tak mohu trávit určitý čas s lidmi, kteří stejně jako já, hledají ve svém životě radost. Vědomí, že dárek z mého Obchůdku bude předaný s láskou, pohlazením či objetím, mě naplňuje ze všeho nejvíc.

Zdroj: zadavatel inzerce

Obchůdek z duše přežil těžké období uzavírání a omezování prodejen v covidové době. Poškodilo vás to nějak?

Těžká doba pro malé podnikatele bohužel stále trvá. Tříletá pandemická krize jen plynule přešla do nové krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Tyto události mají obrovský dopad na životy obyčejných lidí v celé Evropě i za jejími hranicemi. Myslím si, že poškozeni jsme svým způsobem všichni. Ale bojím se, že finanční škody jsou to nejmenší, co nás zatím postihlo. Věřím a doufám, že se situace nebude dále zhoršovat, protože už teď je jasné, že se s důsledky této války budeme vyrovnávat ještě dlouho.

Nastala doba zdražování. Jak to vypadá u Vás? Jaký finanční obnos si má zákazník připravit, aby udělal svým nejbližším tak potřebnou radost?

Zvyšování nákladů na život se dotýká nás všech. Často si právě v Obchůdku některá ze zákaznic nebo zákazníků posteskne. O to důležitější je udržet místa jako je Obchůdek stále otevřená a přístupná. Lidé sem nechodí jen utratit peníze, často si sem přicházejí popovídat, pro radu nebo inspiraci. Ačkoli má zboží v Obchůdku danou cenu, hodnotu mu přikládáme až my sami Hm, co, komu a při jaké příležitosti darujeme. Proto v Obchůdku najdete drobnosti, za pár korun – malý suvenýr z výletu, který potěší babičku nebo třeba kamaráda. Stejně tak u mě najdete luxusní sortiment a umělecké ručně vyráběné kousky, na které jinde nenarazíte. Ty se hodí k mnohem významnějším životním událostem, jako jsou svatby, výročí anebo třeba loučení. Když najdete vhodný dárek, který může Vaše milované provázet životem, je to neocenitelná investice do Vašeho vztahu. V takových případech je pak cena poměrně relativní ukazatel.

Vaše zboží je zcela jiné, než vidíme v obchodních řetězcích. Kde sháníte dodavatele s tak zajímavou nabídkou?

Výběr a následné kombinování zboží je jedna z nejpříjemnějších částí mé práce. Protože mě to především baví, řekla bych, že mi to jde tak nějak samo. Každý kontakt je nové a často nečekané seznámení. Některé oslovuji sama, a pak je i navštívím v jejich dílně, takže vidím, jak se, co vyrábí a kolik práce to zabere. Dnes se často stává, že mě vyhledají a osloví sami výrobci – z toho mám velkou radost. Vždy pak pečlivě vážím výběr, protože chci, aby byli spokojeni jak zákazníci, tak i výrobci. Většina z nich svou práci miluje a dělá ji od srdce a s láskou, kterou si pak zákazníci a zákaznice odnáší s sebou. V tom je asi největší a nejcitelnější rozdíl mezi Obchůdkem a řetězci v nákupním centru, kde o tom, co si odnášíte domů, nevíte vůbec nic.

Zdroj: zadavatel inzerce

Vaše dárky přináší radost. Co byste doporučila mužům, kteří u Vás chtějí pořídit dárek pro svou přítelkyni nebo manželku?

Pokud by je zajímal můj názor, vždy se snažím zjistit trochu víc, o člověku, kterému dárek vybíráme, pak také záleží na tom, kolik chce do dárku investovat a kolik času tím chce strávit. Jako ideální dárek pro manželky a přítelkyně bych rozhodně doporučila luxusní francouzské difuzéry a interiérové doplňky, které dokážou váš domov povznést a proměnit. Výběr je rozmanitý, a kromě nádherných vůní vybíráte i z designového provedení flakónů, difuzérů a doplňků. Dále můžete vybírat z množství sošek, andělů z rozmanitých materiálů, dekorací, keramiky, kosmetiky, ale také šperků. Pánové si navíc přijdou na své v sortimentu pánské přírodní kosmetiky a dalších doplňků. I dámy tak mohou potěšit své muže. Obchůdek má velice široké zaměření, a každému padne do oka něco jiného. Je dobré si dát na výběr dostatek času, vše si pořádně prohlédnout a nespěchat na sebe. Pro takové příležitosti zákazníkům vždy ráda nabídnu malé občerstvení – vodu, kávu nebo čaj. Rozumím tomu, když si člověk potřebuje něco osahat nebo vyzkoušet, třeba i několikrát. Ráda v tomhle dávám prostor a čas. Samozřejmě jsou i tací, co mají za dvě minuty vybráno a zaplaceno, to je samozřejmě také v pořádku.

Zmínila jste šperky?

Ano, v Obchůdku najdete mnoho různých stylů. Delší čas se zaměřuji na náhrdelníky vyráběné tzv. metodou galvanoplastiky. Jedná se o pokovení části rostlin nebo plodů z přírody. Působí pak zkamenělým dojmem. Nosíte pak kousek přírody na sobě. Vypadají skvěle, neotřele a jsou velmi oblíbené. Velkou stálicí jsou pak náramky z minerálů, ale i dobře známé smaltované náušnice s různými motivy a spousta jiných většinou ručně vyráběných šperků.

V Obchůdku máte i sortiment kamenů a minerálů? Ano, je to velmi oblíbený koutek a postupně ho rozšiřuji. Pro minerály rády chodí také děti. Kameny nás uzemňují, pomáhají nám navázat spojení se svým nitrem, stimulují nás a pomáhají k lepšímu proudění energie. Ráda ke každému jedinečnému druhu popovídám jeho základní schopnosti, pokud to je potřeba. Tyto blahodárné účinky jsem posílila ještě vonnými tyčinkami a vykuřovacími dřívky palo santo. Ta jsou dnes velmi oblíbená. Nádherné jsou i broušené duhové křišťály ve tvaru pyramidy pro čištění prostorů a harmonizaci v duchu Feng Shui. Vnášejí do prostorů novou a čistou energii. Tak nějak přirozeně. k tomu patří také přírodní éterické oleje, které mám v nabídce. Všechny jsou v té nejvyšší kvalitě. Každá lahvička obsahuje esence až stovek kilogramů květů, listů, kořenů a dalších části rostlin. V Obchůdku si prostě můžete všemi smysly vychutnat sílu čisté přírody.

Zdroj: zadavatel inzerce

Máte nějaké novinky oproti minulému roku?

Naprosto jedinečný na míru navržený dárek můžete vybrat z ručně vykládaných mozaiek, které jsou k výběru přímo v Obchůdku, nebo se dají objednat a do pár týdnů vyrobit na míru. Zvolit si pak můžete motiv, barvy, ale také plochu, kterou si chcete nechat vyzdobit. Nemusí se jednat o nástěnný obraz či mandalu, mozaikou se dá posázet třeba stůl, nádobí nebo květináče. Záleží jen na Vaší fantazii. Takový dárek pak bude jedinečný a dokonale padnoucí. Zkrátka originál.



Z čeho jsou vaše mozaiky tvořeny?

Mozaiky tvořím z pryskyřicových kamínků, lepím je na podklad, většinou dřevěný nebo skleněný. Chce to trochu trpělivosti a pečlivosti, všechny kamínky upravuji pinzetou, aby správně zapadly tak, jak mají být. O každém jednotlivém dílku přemýšlím, aby vše nakonec ladilo jak barevně, tak tematicky. Nakonec se mozaika zalévá do pryskyřice, nejen aby dílo bylo chráněné, ale taky krásné. Efekt je dokonalý – vše vypadá jako za sklem a výrobek je téměř nezničitelný. Nemusíte se bát, že když na stůl vykládaný mozaikou vylijete například horký nápoj, tak se zničí. Nezničí, nic se mu nestane a z povrchu jdou jakékoli nečistoty snadno setřít.

Zdroj: zadavatel inzerce

Jak dlouho trvá vyrobit takovou Mozaiku?

Nejvíc to samozřejmě závisí na velikosti mozaiky. Všechno má svůj čas, ale také je nutno dodržovat určité technologické postupy při lepení, začisťování, schnutí atd… Když s tím začnete, musíte být připraveni, že s tím teď nějaký čas strávíte a mít na to prostor. Ale to je tak asi u každé práce (smích).

A kdybyste měla říct orientačně, jak dlouho si bude muset zákazník počkat na objednávku?

Na nejmenší mozaiky jako je například znamení zvěrokruhu (v průměru 15cm) si počkáte jeden týden. Ale u větších je minimum asi 14 dní. Čím větší a složitější, tím to pochopitelně trvá víc času. Nedá se to dopředu říct, vše je na osobním setkání a domluvě.

Kromě mozaiky, tvoříte ještě nějaké výrobky?

Se svou kamarádkou jsme pro naše zákazníky vytvořily řadu Obchůdkových svíček s poselstvím. Jsou to svíčky plné pozitivní energie, na kterých jsme pracovaly ještě před pandemií, a myslím, že se nám povedly. Napadlo nás podpořit takto lidi, kteří si často nesou své trápení. Jsou to svíčky s energií a na podporu duchovního zdraví člověka. Třeba jedny z nejprodávanějších jsou Vesmírná přání, Andělská svíčka, Radost, Víra a naděje… Musíte se přijít podívat. Každá má svou barvu a svůj styl. A co je pro nás už samozřejmostí, tak jsou vyrobeny z udržitelných materiálů, bez toxických látek a splňují přísná kritéria na ochranu životního prostředí.

Zdroj: zadavatel inzerce

Ke všem těm krásným věcem, které tady máte, mohou lidé využít služby Zásilkovny. Kdy Vás zde lidé zastihnou?

Každý den včetně sobot a nedělí, zavřeno je pouze v pondělky. Balíčky mohou nejen vyzvednout, ale i podat. Jsem tady téměř každý den do 17,00 hodin. Otevírací doba Obchůdku se shoduje s otevřením Zásilkovny a veškeré aktuality můžete sledovat také na mých webových stránkách www.obchudekzduse.cz nebo na instagramu obchudekmirizduse nebo na Obchůdek z duše, něhy a lásky

Co byste chtěla vzkázat čtenářům deníku.fm?

Proč by měli při návštěvě Beskyd či Ostravice navštívit právě Váš Obchůdek? Všem přeji hlavně zdraví a krásné léto plné odpočinku, který si po tomto těžkém roce všichni zasloužíme. A pokud ho budete trávit právě v Beskydech, přijďte nakouknout do Obchůdku z duše a potěšit se nečekaným objevem, který tu čeká právě na Vás. Já se budu těšit.

Vaše Miriam