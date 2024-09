Virtuální vstupenka do armády. Co vše nabízí web Doarmady.cz?

Komerční sdělení

Je to rok, co v září odstartoval web Doarmady.cz pro nábor do ozbrojených sil. Dnes jej za měsíc navštíví 50 tisíc unikátních návštěvníků. „Začínali jsme jako online rekrutační stánek a rozvinuli jsme se v informačně-náborové a trochu zábavní centrum,“ usmívá se plk. gšt. Iva Bednářová, ředitelka odboru doplňování personálu Agentury personalistiky AČR.

Foto: Agentura personalistiky Armády ČR