Nachlazení v pokročilém věku, jak se mu nejlépe vyhnout a jak se ho případně co nejrychleji zbavit.

Foto: Medispot a.s.

S věkem přichází moudrost, ale také zvýšená náchylnost k nemocem. Imunitní systém už není co býval, chronická onemocnění oslabují organismus a některé dlouhodobě užívané léky sice řeší jeden problém, ale další mohou způsobit. Člověk už nemá tolik pohybu, tráví více času uvnitř a, co si budeme povídat, hygienické návyky v některých případech s věkem odcházejí také.

Jak zůstat fit i v důchodu?

Možná se cítíte stále mladí a my vám to přejeme, přiznejte si ale, že už vám není dvacet, a že to, co byla dříve “rýmička”, vypadá rok od roku jako větší a větší patálie, která navíc může přinášet stále vážnější komplikace. Jak se jí tedy pokud možno vyhnout a co nejrychleji se jí zbavit, pokud vás přesto potká?

Naprosto zásadní je prevence:

Mytí rukou a hygiena obecně: Klíč k zastavení šíření virů.

Klíč k zastavení šíření virů. Očkování: Existují vakcíny specifické pro seniory. Například proti chřipce, pneumokokovým infekcím nebo herpes zoster.

Existují vakcíny specifické pro seniory. Například proti chřipce, pneumokokovým infekcím nebo herpes zoster. Správná strava a aktivita: Vitamíny, minerály a pohyb - podpora imunitního systému. U nás na eshopu máme nyní v akci přípravek IMUNOGLUKAN P4H, který je určen pro posílení imunity během celého roku a k redukci stresu a únavy.

Vitamíny, minerály a pohyb - podpora imunitního systému. U nás na eshopu máme nyní v akci přípravek který je určen pro posílení imunity během celého roku a k redukci stresu a únavy. Dostatek spánku: 7-9 hodin spánku denně pro správnou regeneraci těla. Šlofík kdykoli, když si o něj tělo řekne

Pokud vás nachlazení přece jen “skolí”:

Odpočinek: Základ pro uzdravení a načerpání energie. A nemusíte hned celý den prospat, postačí klid na lůžku s oblíbenou knihou. Klid a regenerace jdou ruku v ruce.

Základ pro uzdravení a načerpání energie. A nemusíte hned celý den prospat, postačí klid na lůžku s oblíbenou knihou. Klid a regenerace jdou ruku v ruce. Hydratace a vyvážená strava: Hydratace je nezbytná pro regeneraci. Voda pomáhá vyplavit toxiny z těla a podporuje dobré zdraví buněk. Kromě toho konzumace vyvážené stravy bohaté na vitamíny a minerály může pomoci posílit imunitní systém a urychlit uzdravení.

Hydratace je nezbytná pro regeneraci. Voda pomáhá vyplavit toxiny z těla a podporuje dobré zdraví buněk. Kromě toho konzumace vyvážené stravy bohaté na vitamíny a minerály může pomoci posílit imunitní systém a urychlit uzdravení. Doplňky a léky: Vitamín C, zinek, echinacea a analgetika mohou pomoci. Je dobré mít doma některé připravené pro strýčka Příhodu. Vždy jejich použití konzultujte s lékařem, zejména pokud již užíváte jiné léky. V našem sortimentu teď můžete najít LIPO C ASKOR FORTE, doplněk stravy, který zajišťuje optimální využití přírodního vitamínu C v těle. Případně se podívejte na celý sortiment vitamínů v prodeji.

Znáte svého lékaře?

Pravidelné návštěvy u lékaře jsou s přibývajícím věkem stále důležitější. Může se díky nim včas podchytit počínající onemocnění, pacient se může dovzdělat, vybudovat si s lékařem vztah založený na vzájemné důvěře a v neposlední řadě se alespoň trochu projít. Jsme tedy zase zpátky u toho nejdůležitějšího - u prevence.

Závěrem

Budeme vám držet palce, ať nadcházející měsíce přečkáte ve zdraví, bez zakašlání a bez jediné kapky u nosu. Kdyby vás to přesto někde “ofouklo”, v naší online lékárně najdete vše potřebné pro to, abyste byli brzy zase fit.

Váš Medispot.cz - eshop s nejširším sortimentem pro domácí péči

Zdroj: Medispot a.s.