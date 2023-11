Nadace ORLEN Unipetrol už sedmým rokem plní svůj cíl, kterým je podpora nadaných studentů, škol, pedagogů a vědců v jejich činnosti a rozvoji. Věnuje se také popularizaci vědy, především přírodovědných a technických oborů s důrazem na chemii.

Cílem projektu je zábavnou formou přiblížit žákům chemii a ukázat jim, že chemie je moderní a atraktivní obor | Foto: Zadavatel inzerce

Primárním cílem Nadace ORLEN Unipetrol je podpora vzdělávání, hlavně v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii. Z tohoto důvodu se nadace rozhodla vytvořit kromě hlavní webové stránky i stránku s výukovými videi (nouonline.cz), kde každý může díky natočeným pokusům objevovat zajímavosti ze světa vědy nebo si v klidu může pustit zajímavou přednášku či naučné video.

Jedním z prvních projektů, zde můžete najít, jsou Pátky s vědou. Jedná se o sérii přednášek významných osobností České republiky, kteří vás seznámí se svou prací či výzkumem. Přednášky vychází jednou měsíčné a témata jsou opravdu pestrá. Už teď tam najdete přednášku o ekologii, vodíku, kovech, oblacích, paleontologii, zoo nebo vlastnostech materiálů. Za hodinku Vás přednášející vtáhnou do tématu, přiblíží Vám danou problematiku a řeknou nejednu zajímavost, která Vás zajisté překvapí.

Přednášky osobností České republiky na témata jako ZOO, materiály, ekologie nebo matematika… Zdroj: Zadavatel inzerce

Druhým projektem je Cesta za tajemstvím ropy. Jedná se o jedinečnou sérii krátkých animovaných videí, která Vám představí chemický závod v Litvínově. Pomocí dvou animovaných postaviček, které Vás na prohlídce budou provázet, se dozvíte nejen co všechno se v závodě vyrábí, a hlavně jak se to vyrábí, ale procvičíte si, co všechno o ropě či bezpečnosti práci víte už Vy sami. Dozvíte se, odkud se ropa dováží a kam všude se vyváží, ale také nahlédnete do výrobního procesu a jeho fungování.

Naučná videa, které vám zodpovědí otázky jak se ropa zpracovává a co se z ní vyrábíZdroj: Zadavatel inzerce

Na stránkách NOU najdete také záznam Báječné hodiny s chemií, v rámci které máte možnost zažít krátkou chemickou show plnu pokusů. V jednom díle, dokonce s tématem Vánoce, které už klepou na dveře, uvidíte pokusy s droždím nebo jak i díky kvasinkám může hořet svíčka. Pokud se chcete otestovat nebo navrhnout nějaký nový pokus na hodinu chemie, jsou tu pro Vás také výuková videa EDUbusu, kde si kromě zadání a testů můžete odzkoušet i připravené kvízové otázky.

Unikátní mobilní polytechnická laboratoř, ve které si žáci zkouší zábavnou formou nejrůznější chemické experimenty a nahlédnou pod pokličku moderní výuky chemieZdroj: Zadavatel inzerce

NOUonline ukrývá množství videí, od tipů jak pracovat ve škole bez laboratoře, přes návody na jednoduché pokusy, na které seženete potřebný materiál v supermarketu nebo ukázku tandemové výuky.

Vzdělávací program, který umožňuje učitelům a jejich žákům provádět jednoduché experimenty s použitím plastůZdroj: Zadavatel inzerce