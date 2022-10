Dovolené se obvykle plánují na léto, ale pro někteří lidí si mnohem více užijí zimní krajinu a radovánky ve sněhu. Slovensko je úžasnou destinací, kam byste měli letos v zimě vyrazit. Uvidíte, že si dovolenou užije celá rodina a můžete se těšit na několik druhů aktivit. Podívejme se, co všechno můžete dělat během zimní dovolené u našich sousedů.

Foto: Vera Petrunina / Shutterstock.com

Lyžování je základní zimní činností

Bez lyžování se zimní dovolená jednoduše neobejde. Ještě před odjezdem na Slovensko ale nezapomeňte na cestu připravit své auta. Zimní clona do masky chladiče vám zajistí rychlejší start a větší teplo v interiéru. Do kufru i interiéru auta byste neměli zapomenout umístit ještě pár věcí, které vám cestu hodně zpříjemní:

startovací kabely, akumulátor,

deky a teplé oblečení,

powerbanku, nabíječku na telefon.

Na dovolenou byste neměli zapomenout ještě na jednu věc. Hračky pro děti podle jejich věku. Jakmile budete dobře sbaleni, vydejte se na nádherné slovenské sjezdovky pro začátečníky i pokročilé. Mezi nejoblíbenější patří Vysoké Tatry, Jasná, Vratná dolina nebo Donovaly. V těchto místech najdete kvalitní lyžařská střediska, kde se dozvíte vše potřebné o svahu a budete si moci užít alpské sjezdovky naplno.

Vyzkoušejte termální lázně

Nemáte rádi zimní sporty nebo si od nich chcete na chvíli odpočinout? Využijte úžasné termální koupaliště nebo wellness. Pro tyto účely můžete využít hotel Jasná. Budete mít kousek na sjezdovku a najdete zde také termální koupaliště i wellness. Z termálních pramenů tedy budete moci vyrazit rovnou do hor. Mezi nejoblíbenější termální koupaliště na Slovensku patří také:

Oravice,

Bešeňová,

Rajecké Teplice,

Poprad.

Slovensko je velmi bohaté na termální prameny, takže si je tu můžete užít naplno. Sedět v horkém bazénu se sněhem jen pár kroků od vás je nezapomenutelný zážitek. Navíc si tímto způsobem uvolníte svaly, které jste si namohli při lyžování. Pro zimní dovolenou jde o jedinečnou kombinaci, která se vám neomrzí. A budete si moci užít také klasické wellness procedury v hotelu.

Prozkoumejte historii a krásu slovenských měst

Slovenská města jsou krásná. Nezáleží na tom, jestli navštívíte ta největší nebo menší z nich. Mezi nejoblíbenější města, která byste měli navštívit během zimy, patří Bratislava, Martin, Prešov, Poprad, Košice nebo Žilina. Právě v těchto městech najdete nejkrásnější zimní a vánoční výzdobu. Nezapomeňte si vaky na záda, abyste měli kam uložit dobroty z trhů nebo obchodů. Při procházce zasněženým městem budete mít pocit, jako byste byli ve filmu.

Stejně jako města u nás, také na Slovensku se soutěží o to, které město bude na Vánoce nejkrásnější. Na průzkumy města potřebujete správnou výbavu. Kvalitní treková obuv vám nesmí chybět, jinak vás budou brzy bolest nohy. A to platí pro celou dovolenou. Užijte si jedinečnou atmosféru zimního města a objevte historii Slovenska.

Nezapomeňte na kulturu

Vánoční období svádí k tomu, abyste se i na dovolené zapojili do kulturních akcí. Nejvíce jich samozřejmě nabízí Bratislava, ale vánoční trhy najdete v každém větším městě. Stejně tak si můžete zajít do divadla nebo na vánoční koncerty. Podívejte se vždy na webové stránky města, do kterého pojedete. Jistě tam najdete zajímavý kulturní program, který potěší celou rodinu.

Nejoblíbenější vánoční trhy najdete nejen v Bratislavě, ale také v Popradu, Trnavě nebo Prešově. Můžete si prohlédnout tradiční řemeslné výrobky, které byste u nás nenašli. Stejně tak zajisté s radostí ochutnáte místní vánoční speciality i nápoje. Jestli chcete vidět jedinečný betlém, můžete vyrazit na Hrebienku ve Vysokých Tatrách. Nic takového jinde neuvidíte, protože je celý vyřezaný z ledu.