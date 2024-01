Společnost TQM - holding s.r.o. (TQM) přináší jedinečnou příležitost uzavřít výhodné obchodné partnerství s naší neveřejnou čerpací stanicí TQM. Snažíme se otevřít nové obchodní možnosti pro podnikatele a firmy z Opavy a blízkého okolí, kteří hledají efektivní způsob, jak snížit své náklady na pohonné hmoty a jak zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu.

Foto: TQM - holding s.r.o.

Čerpací stanice TQM (neveřejná) v několika bodech:

- Naše čerpací stanice poskytuje možnost čerpání nafty a AdBlue s kapacitou dvou stojanů na naftu a jednoho stojanu na AdBlue. Odběr pohonných hmot je vhodný pro všechny typy naftových vozidel.

- Objekt se nachází v areálu společnosti TQM na ulici Bílovecká 2874/5 v Opavě. Čerpací stanice má nepřetržitý provoz 24/7. Vstup do tohoto areálu a odběr pohonných hmot je možný pouze po použití zákaznických karet. Tyto karty vám zajistíme max. do 72 hodin od uzavření obchodní spolupráce.

- Dodavatelem nafty je společnost ČEPRO, její kvalita je blíže popsána v každém dodacím listu, tzv. Atestem. Je to čerpací stanice, kterou využíváme primárně na tankování pohonných hmot pro vlastní vozový park.

Zdroj: TQM - holding s.r.o.

Obchodní spolupráce: Transparentnost a výhody pro obchodní partnery:

- Výše ceny za 1 l pohonných hmot se stanovuje převážně 1x za týden, a to cenovým intervalem, většinou v pondělí. Obchodní partneři jsou o této výši informováni e-mailem.

- Vyúčtování za odběr pohonných hmot probíhá začátkem následujícího měsíce po obdržení elektronické faktury s 14denní splatností.

- Spolupráci mezi TQM a obchodními partnery neveřejné čerpací stanice upravuje tzv. celoroční objednávka. Její uzavření probíhá osobně v prostorách TQM na ul. Bílovecká v Opavě.

- Celoroční komunikace s obchodními partnery probíhá především elektronicky.

Zdroj: TQM - holding s.r.o.

Pro další informace, např. ohledně aktuálních cen, výhod a postupu uzavření obchodní spolupráce nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní osobou pro obchodní partnery neveřejné čerpací stanice TQM je paní Zděňka Billerová. Je dostupná na e-mailové adrese phm@tqm.cz a telefonním čísle 606 789 837.

Souhrnné informace naleznete také na našich webových stránkách www.tqm.cz/phm.