Markéta Červinková už řadu let boří mýtus, že mladí lidé se o své okolí nestarají.

Markéta Červinková | Foto: Starostové pro Liberecký kraj

Jenom jedna věc je nakažlivější než její neustále dobrá nálada, a sice zápal pro věc. Komentuje dění kolem sebe, upozorňuje na krásná i problematická místa České Lípy a okolí, organizuje jednu akci za druhou. To je Markéta Červinková ve zkratce.

Svoji energii vtiskla Živé Lípě, skupině aktivních českolipáků, kteří si dali za cíl změnit dosavadní pořádky. Sama popisuje svůj cíl: „Česká Lípa je úžasné město se složitou historií, ale i aktivními lidmi. Jen je potřeba dát věci občas do pohybu, samo se to neudělá.“

Kolegy jí jsou v Živé Lípě například populární místostarosta Jakub Mencl nebo Štěpán Slaný, florbalová ikona a spoluzakladatel festivalu Banát v českých vesnicích v Rumunsku.

Pro své studium si Červinková vybrala architekturu. A tohle téma přenáší i do politiky, když komentuje problémy veřejného prostoru a navrhuje konkrétní zlepšení.

Před čtyřmi lety ji voliči poprvé vyslali do veřejné funkce. Stala se zastupitelkou Libereckého kraje, a to dokonce tou vůbec nejmladší. Sama vzpomíná: „Byl to pro mě velký závazek. Jednak důvěra od Starostů pro Liberecký kraj kandidovat za tento velmi zkušený tým, jednak že si mě voliči vybrali.“

Jakoukoliv nezkušenost na sobě ale nedala znát. Ihned po zvolení se zapojila do práce zastupitelky s důrazem na regionální rozvoj a stala se i členkou komise architektů. „Poslední čtyři roky byly hektické, ale zároveň naprosto mimořádné. Je za námi plno práce, a to i na Českolipsku,“ říká Červinková, která je od roku 2022 i zastupitelkou v České Lípě.

Když dostala možnost znovu kandidovat za Starosty pro Liberecký kraj v letošních krajských volbách, neváhala. Své rozhodnutí vysvětluje: „V SLK umíme věci dotahovat. Chápeme specifika každého regionu, je to naše záruka spravedlivého rozvoje. Máme mimořádně zkušeného lídra, jsem ráda že Martin Půta znovu kandiduje. I já jsem o čtyři roky zkušenější a vidím, kolik výzev nás čeká třeba v oblasti životního prostředí.“

Přestože už není v politice nováčkem, stále si všímá, že její věk je mezi ostatními spíše výjimkou. Proto chce být i nadále hlasem mladých: „Musíme dál pomáhat tomu, aby mladí lidé chtěli v Libereckém kraji studovat, podnikat a začít psát svůj příběh. To je totiž nutná podmínka pro rozvoj kraje.“

A nerozhází ji ani výpady na sociálních sítích, že je třeba „naivní tvářička”. Reaguje na ně po svém: „Nenávist a nadávky vždy vypovídají nejvíc o autorech samotných. Jednou jsem podobného autora pozvala na pivo – nakonec jsme si úplně normálně povídali.“

Zadavatel / Zpracovatel: Starostové pro Liberecký kraj