Společnost CPI Byty je jedním ze dvou největších poskytovatelů dlouhodobého nájemního bydlení v ČR. Správu litvínovského a mosteckého portfolia, které čítá bezmála 2 400 bytů, má nově na starosti Lenka Zemanová. Jaké jsou její vize a plány do budoucna? Jak spolu s kolegy vnímá potřeby současných nájemníků a kam se trh za poslední roky posunul? Nejen o tom jsme si povídali v otevřeném rozhovoru.

Foto: Zadavatel

Do vedení pobočky jste nastoupila po 12 letech na pozici obchodního zástupce. Podělíte se s námi o své vize a plány do budoucna?

Jako obchodní zástupce jsem uzavřela kolem 2 tisíc nájemních vztahů, a pomohla tak najít bydlení stovkám rodin. Po celou tuto dobu jsem byla součástí postupné modernizace a zvyšujícího se standardu rekonstrukcí našich bytů. Mým cílem je tento trend nadále rozvíjet a aktivně se podílet na rostoucí kvalitě nájemního bydlení.

Zdroj: Zadavatel

Jak vnímáte proměnu vztahu Čechů k nájemnímu bydlení?

Ze začátku mého působení ve společnosti bylo nájemní bydlení vnímáno klienty jako něco přechodného a často tím řešili svou dočasnou a náhlou životní situaci. V průběhu let se stává populárnějším a hlavně dlouhodobým. Lidé k tomu nejsou tlačeni pouze okolnostmi, ale začínají chápat i výhody, které tento způsob bydlení přináší.

S nájemníky bytů jste byla v denním kontaktu. Jaké jsou jejich nejčastější požadavky?

Ze zkušenosti vím, že požadují slušné a klidné bydlení. Rádi si vybírají lokality, kde by chtěli bydlet, a teprve pak řeší výběr samotného bytu. Chci se proto zaměřit na modernizaci a celkový dojem našich domů, ať už se jedná o rekonstrukce společných prostor, jako jsou například chodby, výtahy či okna na společných chodbách, nebo i domů jako celku. Mám na mysli zateplení domů, a tím zvyšování celkové úrovně bydlení jak pro nové, tak i pro stávající nájemce. Právě zateplování domů je pro nás momentálně velice důležitou součástí modernizace celého portfolia.

V současné době s vaší společností napříč republikou bydlí téměř 30 000 nájemníků. Jak zvládáte řešit všechny jejich potřeby a přání?

Protože si uvědomujeme, jak je dnešní doba hektická, spustili jsme online klientskou zónu. Díky ní vyřeší nájemníci z pohodlí domova všechny záležitosti, kvůli kterým dříve museli osobně na pobočku. V klientské zóně vyřeší jak úpravu záloh na energie nebo služby, tak například přihlášení dalšího člena domácnosti. Dále mohou zadat veškeré požadavky související se správou nemovitosti. Najdou zde ale také všechny potřebné informace, praktické rady a kontakty pro snadnou komunikaci, které by se jim v průběhu bydlení u nás mohly hodit. Navíc nám nájemníci v klientské zóně mohou dávat zpětnou vazbu, jak jsou s řešením zadaných požadavků spokojeni. Je to pro nás důležité, abychom se mohli neustále zlepšovat.

K dispozici jim jsou ve všedních dnech také naši informovaní specialisté na infolince, kterou jsme spustili v první polovině letošního roku a ve vybraných dnech je možné navštívit naše klientská centra.

Zdroj: Zadavatel

Standardy bytů a nájemního bydlení se neustále vyvíjejí. Jak zajišťujete, aby byty z vašeho portfolia splňovaly očekávání a požadavky dnešních náročných nájemníků z hlediska kvality, vybavení a designu?

Samozřejmě sledujeme současné trendy a soustředíme se na obnovování materiálů, zlepšujeme způsoby rekonstrukce a rozšiřujeme rozsah prací. Požadavky dnešních nájemníků jsou totiž velmi různorodé. Dříve v mnoha bytech probíhaly jen minimální opravy za minimální investice. To už dnes neplatí. Nájemníci očekávají celkovou rekonstrukci bytového jádra i za cenu vyššího nájemného. V té se ale skrývá koupelna, toaleta včetně obkladů, dlažby, snížených stropů či bodových světel, výměna kuchyňské linky, kterou vyrábí truhlář na míru, obklady mezi linku, výměna podlahových krytin a interiérových i vstupních dveří. Velmi důležité je i vymalování bytu neutrální bílou barvou.

To zní jako hromada práce…

Ano, koordinace oprav v počtu cca 30 bytů měsíčně není snadná. Vše má na starost tým techniků správy nemovitostí, kteří musejí vše plánovat, řídit a dovést ke zdárnému konci.

Největší odměnou je nám pak ale pochvala od nájemců, kteří si jdou byt převzít a neskrývají údiv a nadšení nad provedenou rekonstrukcí. To je naším motorem.

Zdroj: Zadavatel

Dá se říct, kdo je váš typický nájemník?

Poslední dobou je těžké takto generalizovat. Obliba nájemního bydlení roste, a tím se mění i skladba našich nájemců. Všeobecně ale můžeme říci, že přibývá mladých, pracujících lidí, kteří u nás chtějí bydlet. Jedním z důvodů je doporučení od jejich známých, kteří u nás již bydlí a jsou spokojení. To je vždy taková odměna a třešnička na dortu pro celou pobočku.

Co myslíte, že vás odlišuje od konkurence?

Velkou předností CPI Byty je to, že je vlastníkem celých nemovitostí, nájemce tak má jistotu stabilního a dlouhodobého bydlení. Odpadá mu tím starost o to, že někdo bude byt potřebovat pro vlastní potřebu, a on se proto bude muset ze dne na den vystěhovat. Nemusí také řešit náklady na rekonstrukci jako při koupi vlastního bytu ani platbu daně z nemovitosti. Spokojený platící nájemce u nás může bydlet až do doby, než se sám rozhodne nájem bytu ukončit. Třeba i celý život.

Zdroj: Zadavatel

Co se z vašeho pohledu společnosti za poslední dobu nejvíce podařilo?

Je to rozhodně celkové navýšení investic do oprav a úprav portfolia. Jen letos se investice v Litvínově a Mostě vyšplhají téměř na 85 milionů korun. Pro porovnání – v roce 2019 to bylo 67 milionů. Jsme si vědomi toho, že to, co dělá domov domovem, není jen samotný byt, ale také jeho okolí. Proto se rovněž zaměřujeme na renovaci společných prostor v domech, výměny výtahů a v neposlední řadě i velké akce, jako jsou zateplení domů. Aktuálně v Litvínově v ulicích Rooseveltova a Školní probíhají v našich domech kompletní výměny výtahů. V jednom z nich zároveň realizujeme kompletní zateplení dvou vchodů včetně lodžií a současně dojde i k zateplení střechy s novou střešní krytinou. Tím jsme odstartovali velký projekt společnosti, jenž plánuje do roku 2030 zateplit všechny panelové domy z portfolia.

Zdroj: Zadavatel

Tušíte, co se lidem v posledních letech vybavilo, když někdo řekl „CPI Byty“?

Myslím, že společnost CPI Byty byla ještě donedávna vnímána jako pronajímatel původních bytů ve starých bytových domech, které si žádaly pořádné investice.

A co byste chtěla, aby si lidé vybavili, když se řekne „CPI Byty“?

Jistotu, stabilitu a vědomí, že u nás každý najde bydlení pro každou fázi života, v níž se zrovna nachází. A taky, že podpisem smlouvy to nekončí. Pro naše nájemníky jsme k dispozici kdykoliv to potřebují. Nabízíme jim kompletní servis – ať už mluvíme o opravách bytů nebo nejrůznějších závadách v domech. Denně se také setkáváme s klienty, kteří řeší rozdílné životní situace, a vždy se jim snažíme vyjít vstříc. Lidé mohou změnit lokalitu a dispozice bytu dle vlastních potřeb. Vše je věc komunikace.

Zdroj: Zadavatel