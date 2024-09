Náklady na energie stále rostou. Klíčem k přežití firem jsou chytré inovace

Komerční sdělení

České firmy stále čelí rostoucímu tlaku způsobenému dramatickým nárůstem nákladů na energie. Plánované zvýšení regulovaných poplatků, sílící požadavky na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a znovuzavedení poplatků za tyto obnovitelné zdroje vyvolávají obavy napříč průmyslem. Společnosti, které nebudou schopny absorbovat zvyšující se náklady, budou nuceny promítnout je do cen svých výrobků. To by mohlo vést k plošnému zdražování, oslabování konkurenceschopnosti a ohrožení pracovních míst zejména v průmyslu. Důsledky tohoto vývoje mohou být pro českou ekonomiku, která se teprve zotavuje z následků globální pandemie a geopolitických otřesů, závažné.

Foto: Intemac Solutions, s.r.o.