„Vyřešili jsme mraky projektů - od Městských jatek po nasvětlení Sýkoráku.“ říká hnutí Ostravak.

Foto: Jan Vlček

Ostrava je krásná a lidé z hnutí Ostravak jsou na ni hrdí. „Chceme, aby se neustále rozvíjela, protože má vysoký potenciál. Chceme přilákat mladé lidi, aby se zpět vraceli po studiích v jiných městech,“ řekl Lukáš Semerák z hnutí Ostravak, který bude v podzimních volbách kandidovat na post primátora.

STAREJME SE O TO, CO UŽ TADY MÁME

Prioritou hnutí Ostravak je chodit po upravených chodnících, mít dostupné bydlení, infrastrukturu a další potřebné věci. „Chceme, aby naše město bylo přívětivé i pro turisty a mělo jim co nabídnout. Jedním z našich cílů je mít opravené, bezpečné a pohodlné chodníky. Je to věc, kterou denně každý užíváme a uvědomujeme si případné komplikace, když je chodník ve špatném stavu. S tím souvisí i stav vozovek. Zde je situace složitější, neboť ne všechny silnice jsou ve vlastnictví města na rozdíl od chodníků. Ale i zde při správné manažerské komunikaci s vlastníkem lze snadno sjednat nápravu – opravu silnice. Pohodlí pro obyvatele města a turisty je pro nás důležitým úkolem,“ řekl Lukáš Semerák.

nasvětlený most Miloše SýkoryZdroj: Jan Vlček

REKONSTRUUJEME A ROZŠIŘUJEME

Nové a dostupné bydlení je hlavním cílem, jak udržet lidi ve městě a přilákat zde nové. V Ostravě je několik sídlišť, které byly budovány před mnoha desítkami let a většina z nich si už zaslouží nový kabát. Při projektování jejich regenerací musí být pečlivě zváženy aktuální potřeby zdejších obyvatel. Více parkovacích míst, více zeleně, zázemí pro děti, ale i dodatek laviček pro seniory a odpadkových košů. „Podporujeme i větší projekty ve městě. Přestavbu či výstavbu nových bytových domů, a to nejen v historickém centru města, kde je řada proluk. Jsme hrdí na to, že jsme stáli u zrodu projektů jako je výstava nového bytového domu na ulici Janáčkova, Nové Lauby či ulici Biskupské. Díky naší aktivitě také město zrekonstruovalo dům na ulici Střelniční a Veleslavínova/Husova, kde vzniklo několik desítek nových nájemních bytů,“ dodal Lukáš Semerák.

opravený bytový dům na ulici StřelničníZdroj: Jan Vlček

REKONSTRUKCE MĚSTSKÝCH JATEK

Bez osobního zapojení Lukáše Semeráka by se možná vůbec nerealizovala.

Tento projekt byl velkým dluhem všem Ostravanům mnoha předchozích vedení města, která slibovala, ale aktivně nic pro záchranu této kulturní památky neudělala. Zde musíme vyzdvihnout osobní aktivitu bývalého radního pro dopravu, Lukáše Semeráka, který stojí za vším – za výkupem nemovitostí zpět do vlastnictví města i za podporou realizace tohoto projektu. Na podzim letošního roku budou po několika letech znovu otevřena a budou sloužit pro galerie Plato.

zrekonstruovaná jatkaZdroj: Jan Vlček

