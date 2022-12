Také se chystáte vyrazit na vánoční nákupy? Nákupní Galerie Přerov vás uvítá v novém! 2. prosince otevřeli velkou prodejnu Sinsay módy pro celou rodinu včetně dětského oddělení a home sekce. Vánoční dárky nově nakoupíte také v knihkupectví LUXOR a během prosince bude ještě následovat otevření prodejny Cropp - cool módy pro mladé.

Foto: Galerie Přerov

S rekonstrukcí a vylepšování Galerie jde ruku v ruce i rozšíření celého organizačního týmu. „Jsme nyní větší, lepší a bezpečnější. Personál dohlédne na vaši bezpečnost, s úsměvem odpoví na dotazy a pomůže najít přesně to, co zrovna hledáte,“ říká manažerka Galerie Přerov Renata Ratajská. Finální změny však ještě u konce nejsou. V novém roce bude rozvoj centra dále pokračovat. Přerované tak budou moci objevovat nové značky. A nejen to. Manažerka potvrdila, že se návštěvníci opět mohou těšit na různé kulturní akce ve spolupráci s místními spolky i na aktivity pro širokou veřejnost, které budou organizovat.



Vánoční nákupy pohodlně, rychle a na jednom místě?

Přesně tak! Nákupy v Galerii Přerov budou teď zase o kus pohodlnější. Hned při příjezdu potěší všechny řidiče bezplatné parkoviště na střeše. Dárky, které v Galerii nakoupíte, vám tu rovnou i zabalí. Kde je ale všechny sehnat? Po originálních dárcích se můžete přijít porozhlédnout do jednoho z 60 obchodů, nebo třeba na chystaný Fler jarmark.

Nákupy i všední prosincové dny všem návštěvníkům zpříjemní tradiční program, který je letos opravdu nabitý. Při návštěvě Galérky si návštěvníci mohou nechat udělat krásnou vzpomínku v připraveném fotokoutku nebo si prohlédnout výstavu vánočních stromků z přerovských MŠ a ZŠ. Jako bonus Galerie připravila památeční výstavu o Pavlu Novákovi. Nakonec zde samozřejmě pořídíte i krásné vánoční stromky a kapry na slavnostní večeři. Kompletní program naleznete na www.galerieprerov.cz. Těšíme se na vás!

