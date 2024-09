Starosta Domažlic, Stanislav Antoš, kandidát do Senátu Parlamentu České republiky, je vděčný za každý názor obyvatel Chodska a Pošumaví.

Bc. Stanislav Antoš | Foto: KDU-ČSL

Nikdy bych nevěřil, jak předvolební kampaň může být pro kandidáta obohacující. Při každém setkání s občany se dozvídám další a další zajímavé náměty na zlepšení našeho života v regionu. Díky kolegům z uskupení Pro náš kraj, kteří pořádají Rodinné dny, mám možnost hovořit s mladými rodinami na řadě míst. Namátkou se tak stalo v Klatovech, Sušici, Kdyni, Staňkov, Bezděkově, Postřekově, Domažlicích. Kromě toho díky mé současné práci starosty města Domažlice jsem zván na řadu společenských, kulturních a sportovních akcí a tak jsem za poslední tři měsíce procestoval prakticky celý volební obvod č. 11. Opět jen namátkou zmíním Modravu, Srní, Kolinec, Břetětice, Mokrosuky, Hostouň, Mrákov, Nýrsko, Koloveč, Klenčí pod Čerchovem a další. Byť jsem s řadou z Vás hovořil osobně, není v lidských silách se sejít se všemi. Ale kdo máte zájem, tak se se mnou můžete setkat, protože v cestách po Domažlicku, Klatovsku a Sušicku pokračuji neustále.

Zajímavý je i zájem veřejnosti o příspěvky na mých facebookových profilech. Snažím se odpovídat na komentáře množícími se pod nimi. Ale ne na všechny. Pokud se někdo snaží jen plivnout zlou slinu - s tím mají zkušenost všichni, kteří se objeví ve veřejném životě - tak ty nechávám bez odpovědi. Vděčný jsem za všechny náměty, v niž zaznívají potřeby obyvatel našeho příhraničního regionu, které po volbách - ať dopadnou jakkoliv - vyhodnotím a hodlám je pak při rozhodování využít."

Pokud máte trvalé bydliště v okrese Domažlice, a nebo v částí okresu Klatovy, ohraničenou na severu obcemi Chudenice, Dolany, Klatovy, Předslav, Bolešiny, Myslovice, Obytce, Mochtín, Číhaň, Kolinec, Hrádek, Budětice, Rabí a Hejná, tak určitě přijďte 20.-21. září 2024 a dejte mi svůj hlas. Pokud nás přijde dost, čeká nás ještě druhé kolo o týden později 27. a 28. září. V senátních volbách může rozhodnout právě váš hlas.

Starosta Domažlic

Jsem Standa Antoš (PROKLIK na https://stanislavantos.cz/ ) a v komunální politice se angažuji prakticky celý svůj dospělý život. V současnosti jsem starostou města Domažlice. Moji službu občanům jsem však zahájil velmi brzy. Už ve svých třiadvaceti letech jsem byl za Občanské fórum, které jsem spoluzakládal, kooptován do městského národního výboru. V radě města jsem pracoval jako radní, místostarosta, starosta či člen výborů a komisí po čtvrt století. Díky svým civilním povoláním v předchozích letech, zejména ve funkci vedoucího redaktora Domažlického deníku, jsem podrobně poznal nejen Domažlicko, ale i Klatovsko, kde dlouhodobě sleduji a účastním se řešení záležitostí dotýkajících se zdejších obyvatel.

Konzervativní neznamená ustrnulý

Říkám o sobě, že jsem konzervativec, a ani za to nemůžu, protože jsem tak vnitřně nastaven od mládí. Proto mi je blízká příroda, ohleduplné hospodaření v krajině, podpora památek, folkloru a snaha zajistit služby v regionu, aby ho obyvatelé neopouštěli migrací do velkých měst. Blízká mi je spolupráce se sousedy, spolkový život stmelující komunity, například hasiči, zahrádkáři, myslivci a sportovní kluby všeho druhu. Ale to neznamená, že se ohlížím jen zpět, právě naopak.

Bc. Stanislav AntošZdroj: KDU-ČSL

Úcta k tradici

Protože mám v sobě pevně zakořeněnou tradici, mohu se dívat do budoucnosti a tvrdím, že modernizace a technologický rozvoj nám mohou pomoci nejen rozvíjet, usnadňovat a zefektivňovat náš život, ale také překonat i největší výzvy naší doby. Mezi ně patří příprava na neodvratitelný nedostatek pracovních sil, protože populace stárne a mladší generace jsou početně slabé.

Pohyb je život

Je nezbytné udržet populaci zdravou. K tomu musí společnost nabídnout a zajistit podmínky pro přiměřenou pohybovou aktivitu, celoživotní vzdělávání, kvalitní stravu a zdravotní péči zaměřenou na tělo i psychiku. Domnívám se, že naše společnost je méně odolná než dříve, což je s ohledem na probíhající války a napjatou mezinárodní situaci, alarmující. Věřím, že všechny výzvy jsou zvladatelné. Jen je třeba nebát se odvážně prosazovat reformy a hlavně umět je vysvětlit veřejnosti. A zejména v tomto ohledu nabízím své zkušenosti a služby svým krajanům s Chodska a Pošumaví.

Jsem připraven naslouchat

Problémy, které řešíte jsou rozmanité. S Některými dokáže senátor pomoci a tak jsem připraven přijet a naslouchat. Případně vám zprostředkuji kontakty v Praze či Brně, abyste mohli efektivně řešit své záležitosti s nimiž potřebujete pomoci.

Bc. Stanislav AntošZdroj: KDU-ČSL

Zkušenosti

Můj život je jedním báječným dobrodružstvím, protože jsem prošel mnoha oblastmi lidského snažení, setkal se se spoustou pracovitých lidí, kteří jsou mi celoživotní inspirací. Vyučil jsem se spojařem a tuto profesi vykonával sedm let včetně dvou let základní vojenské služby, kde jsem dosáhl hodnosti desátníka. Po listopadovém převratu jsem se stal novinářem a pracoval jako vedoucí redaktor v Domažlickém deníku. Později jsem byl vedoucí informačního centra a vystudoval střední ekonomickou školu a splnil si svůj další sen a vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Filozofické Fakultě Západočeské Univerzity v Plzni. Mám dlouholeté zkušenosti z komunální politiky a ve stranické politice se angažuji v KDU-ČSL.

DĚKUJI ZA VÁŠ HLAS

Bc. STANISLAV ANTOŠ

zadavatel: KDU-ČSL, zpracovatel: VLM a.s.