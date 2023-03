Již posedmé mají obyvatelé Brna možnost navrhnout projekty, které by chtěli od města zrealizovat.

ilustrační foto | Foto: Statutární město Brno/archiv

Předešlé ročníky participativního rozpočtu Dáme na vás přinesly inspirativní a velmi různorodé nápady a následující projekty právě takové představují.

Na začátku března proběhlo slavnostní otevření projektu Park pro Majdalenky v horní části Lesné. Díky participativnímu rozpočtu zde byla upravena dříve neudržovaná plocha, která se proměnila v park sloužící k relaxaci. Zdejší obyvatelé se rovněž snadněji dostanou na nákup či na autobus díky nově zpevněným cestám. V Parku pro Majdalenky mohou Brňané k posezení a odpočinku využít nově umístěné lavičky, potěšit se z vysazených stromů, keřů a trvalkových záhonů. Radost přináší i barevný prvek uprostřed parku. Provedené výsadby ještě samozřejmě potřebují čas na to, aby se rozrostly, ale už dnes je zjevné, že i tato zeleň přispěje alespoň k částečnému zlepšení ovzduší a pomůže zabránit vysychání půdy.

Park pro MajdalenkyZdroj: Statutární město Brno/archiv

I na tradiční brněnské akci Velikonoce v Lužánkách bude možné si připomenout další vítězný projekt z participativního rozpočtu. Na letošních Velikonocích v Lužánkách budou na Zelený čtvrtek 6. dubna pro děti i jejich doprovod připraveny dílničky a přednášky s včelařskou tematikou, a to z projektu z participativního rozpočtu Včely do Brna. Veřejná zeleň města Brna, která projekt realizuje, připravila spoustu zajímavého povídání o chovu včel a jejich přínosu pro přírodu i člověka. Ve Středisku volného času Lužánky nebude o Velikonocích samozřejmě chybět ani pletení pomlázek, malování vajíček a výroba velikonočních dekorací. Pestrý program zakončí vynášení Morany a společné přivítání jara.

Včely do BrnaZdroj: Statutární město Brno/archiv

A který další vítězný nápad z participativního rozpočtu bude dokončen ještě v tomto roce? Díky projektu Řečkovický HRáj se vylepší část městského pozemku při ulici Škrétově v Řečkovicích. Proběhne zde úprava zeleně zachovávající přírodní ráz lokality, doplní se mlatové cesty, lavičky, odpadkové koše, přibudou houpačky, pískoviště i šachové stolky.

Řečkovický HRájZdroj: Statutární město Brno/archiv

Je zřejmé, že obyvatelé Brna mají stále zájem o jeho vylepšování, takže i letos mohou Brňané až do 15. května přihlašovat svoje nápady do 7. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás, a to prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách paro.damenavas.cz.

Ti, kteří nepodají svůj projekt, mohou až do 31. května podpořit nápady ostatních. Po zhodnocení jejich proveditelnosti městem postoupí nápady splňující podmínky do listopadového finále. Vítězné projekty za 35 milionů korun následně město zrealizuje.

Úplný výčet úspěšných projektů z předešlých ročníků participativního rozpočtu Dáme na vás si lze prohlédnout na webových stránkách paro.damenavas.cz, přičemž mohou být i inspirací pro podání nápadů do právě probíhajícího ročníku.

Chyťte se příležitosti a změňte Brno!