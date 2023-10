Aktuální trendy v porodnictví? Třeba přivést na svět dítě v Roudnici nad Labem. Zájem o tamní porodnici v posledních letech stabilně roste. Její recept na úspěch je přitom až neuvěřitelně jednoduchý. Ženy si získává otevřeným a individuálním přístupem k potřebám budoucích maminek a především rodinným prostředím.

Foto: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

„Vlastně neděláme nic tak mimořádného. Jen se snažíme naplnit představy budoucích maminek o porodu a podpořit jeho přirozený průběh,“ říká skromně primářka porodnice Mária Tkáčová. Ale to, o čem mluví, v českých porodnicích rozhodně běžné není. Ženám v Roudnici standardně nabízí například předporodní kurzy, prohlídky porodnice, porodní plány, přípravu ke snadnějšímu porodu jako je využití vany, aromaterapii, muzikoterapii, použití entonoxu, možnost epidurální analgezie nebo svodné anestezie. Mezi novinky patři rebozo - zavinování bříška nebo bylinné napářky.

Zdroj: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

„Základem ale je naslouchat si navzájem a vzájemně se respektovat. Díky tomu je pak snazší najít optimální řešení pro každou ženu i její dítě,“ vysvětluje primářka Tkáčová. Dalšími základními faktory pro spokojenost i bezpečnost dítěte a rodičky je plně vybavená porodnice, příjemné a přátelské prostředí, plus špičkový tým porodních asistentek i lékařů. „A já jsem moc ráda, že mohu v Roudnici pracovat právě s takovým týmem.“

Porodnice nedávno prošla částečnou rekonstrukcí a dnes tak mají maminky na jednolůžkových pokojích možnost přistýlky pro doprovod, na nadstandardních pokojích třeba kávovar a od letošního léta pak dokonce i samostatnou klimatizaci.

„Snažíme se, aby prostředí bylo co nejpříjemnější. A pokud není z vážných zdravotních důvodů možný přirozený porod, po císařském řezu se ženy, místo běžné intenzivní jednotky, vrací na svůj nadstandardní pokoj,“ vypočítává primářka. Takové věci jako bonding nebo bezplatné pamětní fotografie miminka jsou v Roudnici samozřejmostí, stejně jako další drobnosti, které zpříjemní ženám pobyt v porodnici i vzpomínky na něj.

Zdroj: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

„Narození dítěte má být jedním z nejkrásnějších okamžiků v životě ženy. A proto si maminky i jejich děti zaslouží tu nejlepší péči a služby,“ shrnuje primářka porodnice Mária Tkáčová a potvrzuje to, co říkají ženy, které zdejší prostředí poznaly osobně. Narodit se v Roudnici je prostě in.

Více informací o roudnické porodnici naleznete na https://www.pentahospitals.cz/nemocnice roudnice/oddeleni/porodnice/ a nebo se přijďte osobně podívat. Prohlídky porodnice jsou každé pondělí v 16 hodin.