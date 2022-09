Breda letos na podzim oslaví jubilejních 10 let, ale odměny, dárečky a luxusní výhry budou patřit VÁM! Slavit začínáme od října populární soutěží Narozeninová BredaMánie!

Bredamanie | Foto: zadavatel

V 10. měsíci začnou oslavy 10. narozenin, které nabídnou 10 luxusních cen! Podlehněte dalšímu nákupnímu speciálu oblíbené soutěže „BredaMánie“!

Soutěžit se bude o zájezd pro 2 osoby za 50 000 Kč od Exim Tours, iPhone 13, lyže a lyžáky podle vlastního výběru z prodejny Intersport v hodnotě 10 000 Kč, poukaz v hodnotě 9 000 Kč do prodejny Feratt, dárkový poukaz do prodejny Luxor v hodnotě 5 000 Kč, zlatou kartu, které umožňuje neomezený vstup do multikina Cinestar, bezdrátová sluchátka Xiaomi, bezdrátová sluchátka Apple Beats Studio3 Wireless Over-Ear Headphones, dárkový poukaz Marionnaud v hodnotě 2 000 Kč nebo poukaz v hodnotě 2 000 Kč do A3 Sport. Od října budete moci soutěžit o tyto a další skvělé ceny!

Jak se účastnit?

V Narozeninové BredaMánii vyhrává každý! Nakupujte v OC Breda & Weinstein minimálně za 500 Kč, s platnou účtenkou navštivte v termínu 10.10. – 3.11.2022 stánek s hosteskami. Ten najdete poblíž vstupu z ulice U Fortny. Hosteska Vám výměnou za účtenku (přijímáme všechny prodejny kromě Hypermarketu Albert) nabídne stírací los. Po setření losu objevíte jednu z tzv. Denních výher a získáváte možnost dostat se do slosování o jednu z TOP cen. V pátek 4.11. vylosujeme 10 výherců 10 TOP cen.