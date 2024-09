Poznejte blíže historicky prvního pirátského hejtmana, který vede Plzeňský kraj od roku 2022.

Rudolf Špoták | Foto: Josef Adlt

Rudolf Špoták vstoupil do politiky vstoupil před šesti lety, když kandidoval v komunálních volbách. Jeho vzorem je Jára Cimrman. „Neexistuje situace, se kterou by si neuměl poradit,” říká o českém géniovi Rudolf Špoták, usměvavý sympaťák z Domažlic, který je známý svým prosociálním založením a otevřenou komunikací.

Pane hejtmane, jak byste se představil?

Řekl bych, že jsem především hrdý a milující otec dvou šikovných kluků. Pak také nadšený sportovec se smyslem pro fair play, což je princip, který razím i v politice. Jsem hejtman, který má hodně blízko k lidem a naslouchá jim. Každý u mě má a vždycky bude mít dveře otevřené. Velmi inspirativní jsou pro mne třeba rozhovory s mladými lidmi, kteří hýří energií, nápady a často také pevným odhodláním.

Rudolf ŠpotákZdroj: Patrik Pátek

Kolik hodin denně pracujete?

Vstávám obvykle po šesté hodině a domů jezdím pozdě večer. Vedle standardní práce jsou mým denním chlebem jednání, schůzky, o víkendu pak třeba regionální akce. Občas také jezdím na konference či jednání napříč Českem, někdy i do Bruselu, takže doma bohužel moc času netrávím.

Rudolf ŠpotákZdroj: Lenka Mahdalová

A jak obvykle vypadá váš den, když máte volno?

Když už se konečně objeví den, kdy mám v diáři volno, snažím se v první řadě dohnat spánkový deficit. Také se domlouvám se syny, co by si přáli podniknout. Nejraději společně vyrážíme do přírody a pokaždé mě to ohromně dobije.

Rudolf ŠpotákZdroj: Patrik Pátek

Máte nějaký životní vzor, se kterým sympatizujete a proč?

Jednoznačně Jára Cimrman, protože snad neexistuje situace, se kterou by si neuměl poradit, a navíc dokázal obsáhnout všechna spektra lidského vědění a poznání. (usmívá se)

Jaké máte životní motto?

„Když nemůžeš, zaber.“ A pak také heslo našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka: „Nebát se a nekrást.“

Proč zrovna Piráti?

Protože tato filosofie, principy i zásady odrážejí i můj postoj ke světu. Jsou mi od začátku blízcí. A hlavně se jen tak z něčeho nepo***ou. Mám to stejně.

Co považujete za největší úspěch Pirátů ve vedení Plzeňského kraje?

Určitě to, že jsme nastartovali velkolepou modernizaci vozového parku autobusové i vlakové dopravy, a přitom se nám podařilo udržet jedny z nejlevnějších cen regionální dopravy ve srovnání napříč Českem. Navýšili jsme dotační tituly na podporu venkova. Dále jsme investovali miliony do krajských nemocnic, u nichž pokračujeme v transformaci. A nechybí ani IT a high-tech novinky! Třeba využívání virtuální reality pro lepší pooperační rehabilitaci pacientů. Ti, kteří komunikují často s úřady, určitě ocenili například i novinku v podobě spuštění platebního portálu, který občanům umožňuje zaplatit všechny poplatky z pohodlí domova. Velký krok k transparentnosti kraje znamenalo spuštění rozklikávacího rozpočtu. Za tím vším stojí naši pirátští zastupitelé.

Jaká témata jsou pro vás nejdůležitější, pokud budete znovu zvolen hejtmanem?

Aktuální prioritou je pro nás podpora bydlení, a to zejména na malých obcích, protože to je problém, který naše občany trápí. Dále již zmíněné zdravotnictví, kde jsou v plánu další investice – Rokycanskou nemocnici čeká rekonstrukce, v Klatovech vyroste nový pavilon. Rádi bychom odstartovali i projekt nové budovy nemocnice v Plané u Mariánských Lázní. Chceme také dokončit modernizaci sociálních zařízení v kraji.

Čím jste podle vás jiní než vaši předchůdci?

Nejvyšší hodnotou je pro nás čistý štít. Takže u Pirátů byste marně hledali nějaké pofidérní vazby, podezřelá rozhodnutí nebo podivné kamarádšofty. Místo toho usilujeme o maximální transparentnost a čím dál větší otevřenost veřejnosti. Občané regionu mohou mít jistotu, že jejich peníze nekončí v rukou zájmových skupin, ale jsou efektivně vynakládány na to, co kraj nejvíce potřebuje – rozvoj dopravy, zdravotnictví, školství, sociální sféry nebo životního prostředí.

A co byste vzkázal našim čtenářům?

Velice rád se s vámi potkám na některé z řady akcí napříč regionem, které pravidelně navštěvuji. Pokud máte cokoliv na srdci, bez obav se na mě obraťte – ať už na některé z lokálních slavností nebo prostřednictvím emailu na krajských stránkách. Je důležité vědět, co trápí obyvatele konkrétně vaší obce a s čím vám na kraji můžeme pomoct. A pokud vám záleží na tom, jakým směrem se kraj vydá v dalších letech a jaké budou jeho priority, přijďte vyjádřit svůj názor k volbám 20.-21. září! Protože jen právě vy rozhodnete o budoucnosti našeho regionu.

O hejtmanovi Rudolfu Špotákovi

Kdo další kandiduje za Piráty a jaký mají program?

Stáhněte si Pirátské listy

Rudolf ŠpotákZdroj: Josef Adlt

Piráti Plzeňského kraje zaznamenali skvělý volební úspěch v krajských volbách 2020, ve kterých získali celkem 7 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Zásadním se pro ně stal začátek roku 2022, kdy po vytvoření koalice stanuli ve vedení kraje. Dva členové, hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek pro zdravotnictví Pavel Hais, jsou zároveň i členy rady kraje, která má 9 lidí. Dva krajští Piráti vedou výbory zaměřené na transparentnost a digitalizaci: Jiří Pek je předsedou Výboru pro veřejné zakázky a Milan Chaloupka vede Výbor pro digitalizaci, IT a otevřený kraj. Další členové však spolupracují v dalších pracovních skupinách a výborech – celkem 35 lidí tvoří pestrý a schopný tým, který se podílí na rozhodování o všech tématech od dopravy, přes školství, regionální rozvoj až po životní prostředí. Protože Plzeňský kraj překročil hranici 600 tisíc obyvatel, budou v letošních krajských volbách voliči vybírat už celkem 55 zastupitelů a rada Plzeňského kraje bude mít o 2 lidí více (11).

zadavatel:Česká pirátská strana, zpracovatel: VLM a.s.