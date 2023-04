Německá společnost Maryan Beachwear Group GmbH oslaví 30. výročí založení své dceřiné společnosti Maryan Beachwear Group CZ s.r.o. v Čechách ve městě Broumově.

Foto: Zadavatel

„Společnost má tradici již téměř 80 let. Různorodost plavek se odráží v kolekcích našich čtyř značek MARYAN MEHLHORN, WATERCULT, LIDEA a CHARMLINE. Firma se stala jedním z největších producentů plavek. Přes 70 procent produkce se vyváží do přibližně 60 zemí světa.“ informovala o úspěších firmy ředitelka broumovské společnosti Renata Šudová.

Společnost Maryan Beachwear Group CZ s.r.o. v Čechách je přínosem pracovních příležitostí pro Broumov a okolí. „V současné době zaměstnává 65 zaměstnanců. Poskytuje práci v moderní společnosti a dbá na to, aby zaměstnanci pracovali v příjemném prostředí,“ uvedla.

Pro naši výrobu v Broumově hledáme:

VEDOUCÍHO ŠICÍ DÍLNY

Úkolem je:

Nezávislá kontrola, monitorování a optimalizace výrobních procesů.

Koordinace výrobního procesu šití.

Vyvozování vhodných opatření ke zvýšení produktivity a kvality.

Školení výrobního týmu.

Normování časů.

Od našeho nového člena týmu požadujeme:

Zkušenost v oblasti šití.

Zkušenosti v textilním průmyslu, nejlépe ve výrobě spodního prádla nebo plavek.

Znalost šicích metod a manipulačních technik.

Znalost metodiky Refa nebo podobnou kvalifikaci.

Samostatnost a flexibilitu.

Nabízíme:

Kreativní a dynamické pracovní prostředí a jistotu zaměstnání.

Pevný měsíční plat.

Roční bonus.

Příspěvek na cestování.

Kontaktujte nás, staňte se součástí kreativního a úspěšného týmu.

Těšíme se na Vaši motivaci.

Informace o této pozici Vám poskytne Renata Šudová,

tel: 603 807 345, email: r.sudova@maryanbeachwear.cz

Zdroj: Zadavatel

Společnost nabízí kompletní sortiment nejen plavek, ale také plážového oblečení, jako jsou tuniky, parea, šaty, boty a šperky, které jsou vždy doplněné ke každé kolekci.

ProdejnaZdroj: Zadavatel

Vybrat si z široké nabídky luxusní plážové módy je možné

OD 2.5. DO 31.7.2023, a to ve všední dny od 9 do 17 hodin

a v sobotu od 9 do 12 hodin v outletové prodejně FACTORY OUTLET maryan beachwear group v Nádražní ulici 152 v Broumově.



Jde o zboží z nadpordukce za extrémně výhodné ceny.



PLAVKY, BIKINY, PLÁŽOVÉ OBLEČENÍ, PAREA, SPODNÍ A NOČNÍ PRÁDLO



CENY OD 49,- Kč do 890,- Kč.

ProdejnaZdroj: Zadavatel