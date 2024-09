V trutnovské porodnici budoucí maminky, ale kupodivu i tatínky a sourozence, kolektivy lékařů a sester gynekologicko-porodnického i novorozeneckého oddělení doslova hýčkají.

Tři roky od „restartu“ porodnice zdravotníci v Trutnově více vnímají, co znamená důvěra žen, které se chystají k porodu. Primář dětského oddělení David Neumann připomíná, že nejen maminky mají různá přání, jak přivést na svět své miminko, ale i zdravotníci. Pro porodní asistentky je důležitá žena a průběh porodu, který si vybrala, porodník vnímá bezpečí a zdraví rodičky a novorozence, dětský lékař ví, jak křehké je zdraví právě narozeného dítěte a dětská sestra cítí potřebu dítěte být co nejblíže mámě, v bezpečí.

„Ženy přichází s přáními, která někdy mají vepsaná v porodním plánu, jindy nám je sdělují, a ještě jindy je na nás, abychom je vycítili,“ sdílí své mnohaleté zkušenosti jedna z porodních asistentek. „Jsme rády, když rodičky známe již z přípravy před porodem nebo z domácích návštěv, protože vzájemná důvěra je v době, kdy miminko přichází na svět, lepší než poučení, co právě dělat,“ vysvětluje její kolegyně z novorozeneckého oddělení.

I proto jsou v trutnovské porodnici vítaní také blízcí rodiček. „Je to jako na našem dětském oddělení“, usmívá se primář gynekologie Jan Kestřánek. „Vymysleli si tam program ´nemocnice bez nemocnice´, aby děti místo různých vyšetření vnímaly zajímavé ´drobnosti´, masožravou kytku nebo nepřeberné množství skládaček. Princip je pro naši porodnici podobný: ženy nyní očekávají průběh porodu, který je jim blízký, a po té čas sbližování a první péče, ne stísněné nemocniční prostředí“.

„Vybavení porodnice je na takové úrovni, že se můžeme plně věnovat úvahám o ženách, které si trutnovskou porodnici vybraly“, pokračuje Jan Kestřánek. „Vnímáme trend, aby porody probíhaly nejen v bezpečném prostředí, ale co nejvíce přirozeně. Proto jsme před rokem otevřeli Centrum porodní asistence. Znamená to, že nekomplikované porody vedou samostatně zkušené porodní asistentky a lékař je ´v záloze´. Díky ročním zkušenostem můžeme říci, že nejen více rozumíme přáním a očekáváním rodiček, ale ne zřídka nabídneme i víc, než čekaly.“

Otce na porodnici v Trutnově vítají. Jsou u narození svého dítěte. Zblízka vnímají, co to znamená ´stát se tátou´. „Je krásné být u toho, když rodiče najednou mají rodinu, nebo se jim rodina zvětší,“ přibližuje vnímání dětského týmu primář Neumann. „Odborně se tomu říká ´péče zaměřená na rodinu´, a funguje to. A co teprve časné setkání se sourozenci. Kromě kojení a koupání vysvětlujeme i role rodičů a možná v nečekaném čase i to, co znamená vychovávat od narození, jak skloubit potřeby a individualitu dítěte.“

„S propuštěním z porodnice ale naše práce nekončí. Maminkám nabízíme a poskytujeme zázemí i nadále, jak samy potřebují a mají důvěru. Jde o to, aby si samy byly jisté jako ženy – maminky, a aby o děti se sebedůvěrou pečovaly a dlouhodobě je kojily. Primář dětského oddělení často s úsměvem říká ´Trutnovsko kojí´. Ale musí za tím být naše práce a linka 24/7, protože správnou radu a pomoc je potřeba dávat dle konkrétní situace,“ uzavírají povídání o pestré práci na porodnici i za jejími hranicemi sestry z novorozeneckého oddělení.

