Oblíbená fyzioterapeutka Pavlína Schenelová se stará o tělesné schránky lidí z Hodonínska už 30 let. Co ji na práci baví a proč se rozhodla zapojit do veřejného dění?

Pavlína Schenelová, fyzioterapeutka | Foto: Pavlína Schenelová/osobní archiv

Mnoho Hodoňáků Vás zná jako vyhledávanou fyzioterapeutku. Chtěla jste se vždy věnovat fyzioterapii?

Práce mě rozhodně baví. Je to zajímavá práce, práce s lidmi, většinou jsou vidět výsledky. Takže ano, chtěla jsem práci fyzioterapeuta dělat od počátku mé pracovní kariéry. Pravda, bavila by mě i práce učitele, nějaká kreativní činnost, ale i účetnictví.

Jak dlouho se jako fyzioterapeutka živíte? Máte představu o tom, kolik vám prošlo rukama lidi?

Něco málo přes 30 let. A počet lidi opravdu spočítat nedovedu. Obzvlášť, když pacienti po těžkých úrazech chodí dlouhodobě. Někdy pul roku, ale i rok. Někdo naopak dojde jen 5x.

Takže ta skladba pacientů je neurčitá. Kdybych to tedy teoreticky zkusila spočítat, je to možná 30 000 lidí za dobu mé praxe. Teď jsem se toho čísla sama zhrozila. To je víc jak celý Hodonín.

Prace musí být i hodně fyzicky náročná. Jak to zvládáte?

Náročná fyzicky i psychicky. Samozřejmě odcvičit pacienta po úrazu malíčku na ruce je něco úplně jiného než práce s nehybným pacientem po mrtvičce, kdy ho sám fyzioterapeut zvedá, staví a učí chodit, mimo jiné. K této práci je navíc potřeba vše správně vysvětlit, aby pacient přesně prováděl cvičení, aby došlo ke kýženému efektu a klient si nevytvořil špatný substituční pohybový stereotyp, kterým by si přetěžoval určitá místa svého pohybového aparátu. Takže celý den mluvíte, mluvíte a vysvětlujete. A snažíte se usmívat, aby bylo všechno v pořádku.

A jak po tak náročném dni relaxujete?

Poslední dva roky během covidu bylo všechno složitější, často mi chodilo večer domů „tělo bez duše". Odnesla to rodina, ale to se týkalo všech zdravotníků. Můj restart psychicky i fyzicky bude ještě chvíli trvat. Snažím se sportovat, hodně čtu, chodím do kina, pokud to jde, tak i na turistiku do kopečků, kam chodím i s dcerou. Ale nejvíce se odpočinu mezi partou kamarádů, kteří jsou naladěni na stejnou notu. Všem dobrým lidem kolem sebe, ať už rodině či kamarádům, říkám můj záchranný kruh.

Když jste zmínila ten sport, vy jste hodně sportovní rodina.

To jsme. Manžel Eda v životě zkusil snad všechny možné sporty, vyjma asi jen wrestlingu. Je velmi spojen s hodonínským volejbalem. Kdysi i trénoval žákyně, dnes už jsou to ženy, které ale stále aktivně hrají soutěž. Občas se na ně jdeme podívat, je to moc prima, že u toho vydržely a baví je to. Naší rodiny se hodně týkají míčové hry a také se motáme kolem zimáku. Dcera krasobruslí, syn hrál hokej a nyní je hokejovým rozhodčím. Chvilinku jsme se motali i na vesláku. Takže jako rodič a technický prapor mám za sebou hodiny strávené na zimním stadionu. Nejen v Hodoníně, ale téměř po celé republice, a musím říct, že máme v Hodoníně stadion velmi dobrý, moderní a považuji za výhodu, že i ve středu města. Takových míst v Česku moc není.

Kromě sportu se nyní chystáte angažovat i v politice a kandidovat v podzimních volbách do zastupitelstva Hodonína. Co vás přimělo k tomuto kroku?

Celkově jsem člověk, který se vždy veřejně nějak projevoval. A myslím si, že pokud chci, aby dům, ulice, okolí i celé město nějak vypadalo, protože je to v zájmu většiny, musím začít u sebe a přiložit ruku k dílu. Každý si to doma udělá co nejlepší a nejpěknější, a takto by měli lidé přistupovat i ke svému městu.

Do voleb jdete pod značkou Hnutí Hodoňáci, v kterém se angažují nynější zastupitelé Mlýnková Išková, Buráň a Kočí. Proč jste se rozhodla zrovna pro tuto partaj?

Některé z jmenovaných znám hodně dlouho, některé krátce. Vždy na mě působili velmi solidním dojmem, bez nějakého prospěchářství, ale s opravdovou snahou veřejné služby a s dobrým úmyslem pro Hodonín něco udělat. Změnit stojaté vody. Oceňuji na všech třech jmenovaných slušnost jednání a snahu domluvit se pro funkčnost věci.

Mate pocit, že se vládnoucí koalici, kterou tvoří i výše zmínění zastupitelé, něco za ty 4 roky podařilo?

Myslím, že se ty stojaté vody začaly hýbat. Celkově jsem ráda, že se o veřejnou službu začínají zajímat mladí lidé, a to vždy dává naději. A také si myslím, že je více podporován potenciál v hodonínských občanech. O spoustě lidí, kteří něco organizují pro ostatní tzv.na vlastni triko začíná být slyšet, a to je vždy dobrá zpráva.

A čemu byste se chtěla věnovat v případě zvolení Vy?

Z mého pohledu by si větší propagaci zasloužil hodonínský sport i mimo samotný Hodonín. Určitě bych také zlepšila spolupráci s okolními obcemi, např. v dopravě. A považuji za vhodné, aby se město zajímalo i o dostatek a dostupnost ambulantní lékařské péče v našem městě, jako zdravotník bych se tomuto tématu chtěla věnovat.

Pochopitelně se budu zasazovat o další rozvoj Hodonína, aby se zde hojně vysazovaly stromy a jiné rostliny, aby tu bylo pěkně, a aby nás zeleň v létě osvěžila, a aby se zvládlo opravit co nejvíce chodníků. Samozřejmostí je péče o seniory, jak o ty aktivní, se kterými by mělo město spolupracovat, tak i o nemocné a nemohoucí, aby měly rodiny možnosti, kde je ubytovat, či se starat o ně doma.

Budu vám tedy držet palce, děkuji za rozhovor

Ptal se Marek Šoška