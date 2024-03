Pokračuje v rodinné tradici a podílí se na řízení jednoho z největších českých výrobců instantních produktů v Česku. O tom, jaké jsou trendy v chutích, jak odolávají tlaku nadnárodních výrobců nebo v čem jsou inovátory na trhu se v rozhovoru pro Deník podělil Jiří Jízdný ml. ze společnosti AG Foods.

Jaké jsou největší výzvy, kterým čelíte při dodávkách vašich produktů do nemocnic a školních jídelen? Změnil se postoj Čechů k instantním produktům?

My jako společnost s třicetiletou historií si velmi zakládáme na kvalitě a bezpečnosti našich potravin. Naše primární výzva je v tom, abychom zajistili pochopení těchto hodnot mezi našimi zákazníky. Samozřejmě největší výzvou je spotřebitel, který si ve škole nebo v nemocnici chce zpříjemnit den dobrým nápojem, který je jemně sladký a potěší chuťové buňky. Věříme, že pokud žák vypije u oběda 2 dcl nápoje s obsahem 3 g cukru, rozhodně to nerozhodí jeho stravovací návyky. Ba naopak, ve škole, kde je potřeba soustředění, je důležité doplnit cukr jako palivo pro mozek.

V nemocnicích se potýkáme s potřebou připravovat mnoho variant chutí, protože pacienti tam jsou déle a nechtějí pít stále stejný nápoj. Denní obměna příchutí a moderní postoj k nim je to, co spotřebitel vítá. Je důležité zdůraznit, že instantní produkty jsou nejstarší formou konzervace potravin a jsou běžně přijímány v mnoha formách, včetně léků a doplňků stravy, u nichž jsou Češi předními spotřebiteli.

Jakým způsobem společnost AG FOODS sleduje aktuální trendy v oblasti výroby čaje a kávy a jak tyto trendy ovlivňují vaši produktovou nabídku?

V naší společnosti neustále sledujeme aktuální trendy v oblasti výroby čaje a kávy prostřednictvím úzké spolupráce s výzkumnými agenturami a našimi dodavateli. Snažíme se být vždy o krok napřed, když hledáme nadcházející styly a inovace, které by mohly ovlivnit trh a naše zákazníky. Naším cílem je předvídat trendy, na které se můžeme připravit a které pak mohou formovat naši produktovou nabídku.

Vývoj nových produktů pro nás představuje dlouhodobý a detailně propracovaný proces. Nejprve naše produkty podrobně vyvíjíme a následně je podrobujeme interním testům. Pokud tyto testy ukáží slibné výsledky a projekty si získají podporu našich projektových lídrů, přecházíme k testování s nejbližšími zákazníky nebo na specifických testovacích skupinách. Zpětná vazba a reakce z těchto skupin jsou pro nás klíčové, protože právě ony rozhodují, které produkty nakonec zařadíme do našeho portfolia.

Je pro nás důležité, abychom nejen reagovali na aktuální trendy, ale také abychom byli inovátory a tím poskytovali našim zákazníkům nejnovější a co nejkvalitnější produkty na trhu.

Čelíte problémům s dodávkami ingrediencí pro vaše produkty? Jaká opatření přijímáte, aby vaše produkty stále splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu?

Ano, čelíme určitým problémům s dodávkami ingrediencí pro naše produkty. Existují faktory, které můžeme ovlivnit, jako je například neočekávatelná změna v předpověďi tržního vývoje. To může být způsobeno řadou faktorů, včetně sezónních výkyvů nebo náhlých změn v chování spotřebitelů. Na druhé straně, na geopolitické problémy, které také ovlivňují náš byznys, nemáme žádný vliv. Mnohé z našich ingrediencí jsou připravovány na míru nebo jsou dostupné pouze v omezených množstvích, což může vést k výzvám v našem dodavatelském řetězci.

V reakci na tyto výzvy naše oddělení kvality úzce spolupracuje s vývojem produktů, aby specifikovalo přesné požadavky na kvalitu ingrediencí. Máme striktní standardy a naše dodavatele pečlivě vybíráme a hodnotíme na základě jejich schopnosti splnit tyto standardy. Pokud ingredience nesplňují naše vysoké nároky na kvalitu, jednoduše je neakceptujeme.

Abychom minimalizovali rizika spojená s dodávkami, věnujeme se důkladnému plánování a předpovídání trhu, zlepšujeme naše strategie nákupu a budujeme silné vztahy s důvěryhodnými dodavateli. V případě nutnosti máme také zavedené postupy pro rychlé hledání alternativních zdrojů nebo náhradních ingrediencí, které nám pomáhají udržovat kontinuitu výroby bez kompromisů v kvalitě.

Náš slogan "Všechno, co děláme, nám musí vonět" odráží náš závazek ke kvalitě nejen v konečném produktu, ale i v každé primární surovině, kterou používáme.

Jak se vám jako českému výrobci daří konkurovat největším nadnárodním společnostem na trhu?

Na trhu úspěšně konkurujeme díky naší silné pozici. Ta se odráží v naší působností na pěti evropských trzích. Díky exportu máme dostatečnou velikost a dosah, abychom se mohli měřit s velkými hráči v oboru. Jsme česká rodinná firma, máme výhodu v osobnějším přístupu a schopnosti rychle se přizpůsobit.

Věříme, že právě tyto "extra kroky", které jsme ochotni pro naše zákazníky udělat, nás posouvají o krok vpřed a odlišují nás od nadnárodních korporací. Naše flexibilita, závazek k proaktivnímu zákaznickému servisu a blízkost k zákazníkům jsou to, co nám umožňuje nejen přežít, ale i prosperovat v drsném konkurenčním prostředí.

Gastrobyznys se dlouhodobě potýká s krizí a proměnami. Jak se na tyto změny adaptujete jako výrobce?

V průběhu posledních let jsme byli v gastrobyznysu svědky výrazných změn, které zahrnují přechod od velkých restaurací a jídelen k menším provozům, jako jsou bistra a kavárny. Ty se specializují na určité produkty a tržní segmenty. Jako výrobci a obchodníci s těmito změnami musíme aktivně pracovat.

Některé z těchto nových, menších provozů usilují o pozici lídra na trhu a jsou ochotny investovat značné částky do špičkového zařízení, jako jsou kávovary nebo přístroje na tvorbu perfektní mléčné pěny na latte art. Jiné preferují jednoduchost a chtějí stroje, které mohou obsluhovat brigádníci a studenti bez potřeby složitého školení.

My se adaptujeme na tyto změny tím, že pružně reagujeme na potřeby obou skupin. Zavádíme nové a inovativní produkty, které jsou jednoduché na přípravu a zároveň dobře zapadají do jejich konceptů. Současně dbáme na to, aby byly tyto produkty kvalitní a především po všech stránkách atraktivnípro konečného spotřebitele.

Abychom byli vždy o krok napřed, účastníme se různých oborových výstav, například HOST v Miláně, což je asi největší evropský gastro veletrh. Na těchto akcích sledujeme nejnovější trendy a změny, které se na trhu objevují, a připravujeme se na ně společně s našimi specialisty na technologie, produkty a marketing. Toto nám umožňuje nejen reagovat na současné potřeby trhu, ale také aktivně formovat budoucí trendy v našem odvětví.

Zaznamenáváte u svých zákazníků trend směřující k přírodnějším a méně sladkým chutím?

Ano, zaznamenáváme, že naši zákazníci mají stále větší zájem o přírodnější a méně sladké chutě. Naši konzumenti se stávají sofistikovanějšími a vzdělanějšími v oblasti potravin, což se odráží ve vyhledávání produktů s autentickými, výraznými chutěmi, které však nejsou přeplněné cukrem. Například v kategorii kávy zákazníci preferují jemně kyselkavější chutě, které odrážejí pravou esenci kávového zrna. U čajů a ovocných nápojů se zákazníci snaží najít ty, kde mohou opravdu cítit chuť ovoce, ale zároveň očekávají, že tyto nápoje budou méně sladké než dříve.

Co se týče čokolády, je zřetelný posun směrem k preferencím tmavších hořkých variant, které jsou bohatší na kakaový obsah a nabízejí hlubší chuťový profil. Tento trend nám ukazuje, že zákazníci hledají kvalitu a chtějí, aby chutě byly nejen autentické a odrážející původ surovin, ale i zdravější.

Jako výrobci se snažíme těmto požadavkům vyhovět tím, že do našich produktů integrujeme prvky, které jsou v souladu s těmito požadavky na přírodnost a zdraví. Jsme potěšeni, že zákazníci se vyvíjejí a rozvíjejí své znalosti. A naší povinností je přizpůsobit naše produkty tak, aby splňovaly tyto rostoucí nároky na kvalitu a autenticitu.

O společnosti AG FOODS

„Společnost AG FOODS jsme zakládali v roce 1990. Byli jsme dva a měli jeden jediný produkt, syrovátkový multivitaminový nápoj Vitamaxima. Ale k tomu 100 kg odhodlání uspět a jednoduchou myšlenku – všechno, co budeme dělat, nám musí vonět.

Dnes v naší společnosti pracuje přes 200 lidí, v portfoliu máme více než 400 vlastních originálních výrobků, ale původní myšlence zůstáváme věrni.

Stále nám voní vyrábět, nakupovat a distribuovat kvalitní produkty z těch nejlepších surovin. Stále jsme společností, na kterou je za všech okolností spolehnutí, které mohou zákazníci stoprocentně důvěřovat. Stále trváme na tom, že naši zaměstnanci se u nás musí cítit dobře, být součástí rodiny. Stále nás baví přicházet s novými produkty, vymýšlet originální receptury.

Proto dnes, po více než čtvrtstoletí na trhu, mohu s hrdostí říci, že AG FOODS je dítě, které vyrostlo v úspěšnou, spolehlivou, a přesto stále rodinnou společnost. A že i po těch dlouhých letech nám vše, co děláme, stále voní! Mimochodem, Vitamaxima je v našem portfoliu dodnes.“

JIŘÍ JÍZDNÝ, zakladatel a spolumajitel společnosti

