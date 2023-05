Již od roku 2011 COOP ZKD Sušice přispívá na nejrůznější charitativní projekty prostřednictvím projektu Pro dobrou věc. Za tu dobu se na zdravotnické a humanitární účely podařilo vybrat částku dosahující 750 tisíc korun!

Na automatický externí defibrilátor do obce Soběšice můžete přispět svými body či nákupem vybraných výrobků v rámci jarního kola projektu Pro dobrou věc. | Foto: ZKD Sušice

Projekt Pro dobrou věc má každý rok dvě etapy. V jejich průběhu zákazníci podporují dobrou myšlenku nákupem vybraných výrobků našich předních dodavatelů. Celoročně se mohou zapojit také darováním libovolného počtu bodů ze své věrnostní karty a COOP ZKD Sušice k nim vždy po skončení každé etapy přispěje peněžní částkou odpovídající hodnotě věnovaných bodů.

O šíření tohoto poselství se stará veškerý personál prodejen COOP ZKD Sušice. Zaměstnanci družstva mají nemalý podíl na tom, že se ve sbírce pokaždé vybere opravdu velkorysá částka na bohulibé účely.

Veliké díky patří také dodavatelům, kteří se do akce Pro dobrou věc zapojují. A ještě větší díky patří všem zákazníkům, kteří do sbírky přispívají nejen nákupem vybraného zboží, ale kteří věnují i své věrnostní body. Všem moc děkujeme.

Kolo minulé a současné

Charitativní projekty, jimž se v projektu Pro dobrou věc věnujeme, jsou velice pestré.

Na podzim roku 2022 jsme všichni společně pomáhali malé Andrejce Radové. Ta se narodila se šedým zákalem obou očí, během dvou měsíců od narození podstoupila dvě operace. V osmi měsících jí navíc diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu a postižení levé ruky a nohy, později rozšířené i na pravou nohou.

Projektem Pro dobrou věc jsme se snažili přispět dvouleté holčičce na nákladné rehabilitace, aby se Andrejce podařilo postavit na vlastní nožičky a rozběhnout se za Patrikem, svým bráškou-dvojčetem. Andrejka je velká bojovnice a věříme, že se jí brzy podaří Patrika dohnat.

Charitativní projekty, jimž se v projektu Pro dobrou věc věnujeme, jsou velice pestré.Zdroj: ZKD Sušice

Letošní jarní kolo projektu pomáhá celé obci. Konkrétně obci Soběšice a účel je tentokrát opravdu srdeční. Obec s necelými čtyřmi stovkami obyvatel se potýká s dlouhými dojezdovými časy záchranné služby. V okamžiku, kdy někomu přestane tlouct srdce, počítáte každou sekundu. Minuty bez pomoci se mění v nekonečně dlouhé okamžiky bezmoci a beznaděje. Přitom existuje jednoduché, ač trochu drahé řešení. Automatický externí defibrilátor. Tento přístroj je určený k laické resuscitaci. I naprostého neodborníka svými mluvenými pokyny navádí, co má dělat, aby ohroženému člověku co nejlépe pomohl a nemocné srdíčko vydrželo do příjezdu záchranné služby.

Právě na tento život zachraňující přístroj vybíráme v jarním kole projektu Pro dobrou věc. Přispějte tedy svými body či nákupem vybraných výrobků a pomozte zachraňovat soběšická srdce.

http://www.zkdsusice.cz/vas_dobry_soused/pro_dobrou_vec