I když sice prší stále stejně, mění se však intenzita srážek. Ty střídají delší období sucha, stále častěji jsou tyto srážky formou přívalových deštů.

Čistá voda z Říček | Foto: Radomír Pavlíček

Klimatické změny jsou v současnosti velmi diskutované téma. Že se dotýkají každého z nás, začíná být víc než zřejmé. Oblast Jihomoravského kraje se stále častěji potýká s dlouhotrvajícími suchy a nedostatkem vody. Nastalou situaci je třeba řešit na všech úrovních a v mnoha místech po celé České republice se tak již děje. Vznik akumulačních nádrží, vodních tůní a mokřadů je nezbytným krokem ke zpomalení odtoku a zadržení povrchové vody v krajině a tím i zvýšení její následné infiltrace zpět do podzemních vod.

Adaptační opatření na podporu změn klimatu jsou často realizována zejména na úrovni regionů a obcí, a to díky možnosti kombinovat dotace poskytované od kraje a státu. Jedním z průkopníků boje proti suchu je i obec Železné na Tišnovsku. Již od roku 2018 probíhá v Železném komplexní revitalizace nivy místního toku Lomnička. „Desítky let se na tomto místě plánovalo vybudovat rybník, ale obec se čtyřmi stovkami obyvatel neměla v kase přebytečné miliony,“ uvedl zdejší starosta Radomír Pavlíček. Za přispění Ministerstva zemědělství a Jihomoravského kraje se plány začaly měnit ve skutečnost.

Zdroj: Radomír Pavlíček

Projekt lokálního biocentra Hradisko vzniká v několika etapách. Prvním krokem byla realizace malé vodní nádrže s homogenní zemní hrází s bezpečnostním přelivem, se zatopenou plochou 1742 m2 a mokřadní plochou.

Realizace vodní a mokřadní části lokálního biocentra Hradisko, jehož součástí je vybudovaná vodní nádrž v jeho optimálních parametrech, umožní plnit veškeré funkce lokálního biocentra (ekostabilizační, zachování a obnova biotopů apod.) a především zvyšuje retenční schopnosti v povodí (zpomalení povrchového odtoku vody a navýšení zadržení povrchové vody v krajině s její následnou infiltrací do vod podzemních).

V následující etapě vznikly za vodní nádrží proti proudu potoka Lomnička čtyři tůně. Tyto tůně vznikly tak, aby nenarušily stávající biotop. Hloubka tůní se pohybuje v rozsahu 0,3 – 1 m při úrovní ustálené hladiny spodní vody 0,5 – 0,6 m pod terénem. Napájeny jsou tůně přítokem potoka Lomničky a prosakující spodní vodou. Plochy mezi jednotlivými tůněmi byly ponechány přirozené sukcesi. Vznik těchto tůní má příznivý vliv nejen na zadržování vody v krajině, ale současně slouží jako přírodní filtr vody. Navíc vytváří podmínky pro zvýšení biodiverzity živočišných a rostlinných společenstev vodního a mokřadního typu a zlepšuje podmínky pro výskyt chráněných a zvláště chráněných druhů, především těch, které jsou vázány aspoň částí životního cyklu na znovu obnovený biotop mělčích stojatých vod.

Zdroj: Radomír Pavlíček

V současné době probíhá realizace dalších několika tůní proti proudu potoka Lomnička a také obnova prameniště jeho pravostranného přítoku. Zvýšením počtu tůní v lokalitě se zvýší i funkce stávajícího biotopu.

Zdejší lokalita je oblíbeným cílem místních občanů i turistů. Ke zpřístupnění tohoto území jsme také obnovili historickou Růzckou cestu, k realizaci máme připraven projekt naučné stezky „Cesta Ráčka“. Název odkazuje nejen na znak obce, ale také na pověst, která se k lokalitě váže (obyvatelé tvrze Hradisko přežili obléhání díky množství raků v potoce). Stezka bude vybavena informačními panely a vzdělávacími hracími prvky, které budou turistům a dětem přibližovat zdejší lokalitu s její historií a současným ekologickým přínosem.

Již nyní jsou podél břehu malé vodní nádrže umístěny kovářsky zpracované skulptury zdejší flory a fauny, vzniklé během místního řemeslného festivalu „Železo v Železném, aneb setkání kovářů u piva“. Lokalita se stala také oblíbeným místem pro pořádání kulturních akcí. Již potřetí zde například pod širým nebem vystoupili se svým programem členové brněnské Filharmonie. Využívána je také na pořádání dětských letních táborů nebo na setkávání milovníků přírody.

Jsme rádi, že zde vznikl nádherný kout přírody, který nejenom plní funkci zadržení a hospodaření s vodou, ale také slouží občanům a návštěvníkům regionu.

Pitná voda na Šlapanicku – nové zdroje

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko zajišťuje pro svých 16 členských obcí kvalitní pitnou vodu, z toho pro 12 obcí (cca 16 000 obyvatel) je to voda z vlastních zdrojů. Nebylo tomu tak vždy. V letech 2012 – 2021 v rámci stavby Posílení skupinového vodovodu I. a II. etapa vybudoval společně s 23 km vodovodních přivaděčů, 8 vodojemy také dva hlubinné jímací vrty v údolí Říčky na katastru obce Mokrá. Tyto vrty jímají z hloubky 190 m a 233 m pod úrovní terénu každou vteřinu 10 a 11 litrů kvalitní pitné vody a pomocí vodovodních přivaděčů ji přes vodojem u mokrské myslivny z výšky 380,3 m n.m. rozvádí pomocí vodovodní sítě do již zmiňovaných 12 členských obcí Svazku. A pokud dobře počítáme, převýšení, které musí voda pomocí čerpadel překonat je 324,6 m, což je pro představu o 60 cm víc než měří Eiffelovka. Náklady na toto dílo dosáhly částky téměř 249 milionů. Díky finančnímu přispění SFŽP, EU a Jmk se Svazek na této částce podílel „pouhými“ deseti procenty.

Zdroj: SVK ŠlapanickoI přes to, že vydatnost zdrojů je dostatečná, a to i případě navýšení počtu obyvatel v členských obcích, Svazek v současné době řeší možnost využití vody z nově zakoupeného zdroje (jedná se o zdroj v oblasti Kaprálova mlýna na Říčkách, zakoupený v roce 2020). Svazek má již zpracovaný hydrogeologický posudek, který vycházel z ročního měření kvality a kvantity tohoto zdroje a na jehož základě probíhají další jednání se zástupci CHKO Moravský kras, firmy Geotest a s odborníky v oblasti upravování vody na vodu pitnou. Realizaci projektu plánuje Svazek v letech 2024 – 2025.

Svazek si je dobře vědom své povinnosti zajistit pro občany dostatek kvalitní pitné vody, které v současné době v krajině ubývá, a proto neustále hledá možnost nových zdrojů a jejich využití pro obyvatele.

Zdroj: Radomír Pavlíček