Legendární pivnice U Salzmannů i moderní restaurace Osteria Garage patří k provozům, ve kterých absolvují praxi žáci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. Podle vedoucího provozu obou restaurací Marka Bešty ze společnosti AZ Catering services je nezbytné, aby si budoucí kuchaři a číšníci vědomosti získané ve škole vyzkoušeli také v reálném prostředí

Foto: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň

Co bylo impulsem ke spolupráci s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu?

Jako všude řešíme i my nedostatek zaměstnanců, nejde ale jen o to. Lamentovat nad tím, že mladí nechtějí pracovat nebo nemají obor rádi, je strašně jednoduché. Přišlo nám lepší postavit se k tomu čelem a říct si ok, pojďme to spolu změnit. Pomohlo i to, že několik mých bývalých spolupracovníků na Akademii vyučuje. Bez pomoci reálných restaurací by to škola měla mnohem těžší. Jsme rádi, že jsme spojili síly, protože nejdůležitější je, aby žáci dostudovali a zůstali v oboru.

Jaká je nastupující generace kuchařů a číšníků?

Určitě jsou jazykově líp vybavení, než jsme byli my. Vyznají se v počítačích a v technologiích, nemají problém s moderními pokladními systémy a také ví, jak zvát lidi na akce prostřednictvím sociálních sítí. Horší to je, když mají něco spočítat z hlavy, bez kalkulačky. V některých věcech jsou zkrátka lepší, v jiných ne. Nejsou tak ukáznění, na druhou stranu jsou sebevědomější. Rozhodně bych se na dnešní generaci nedíval kriticky.

Jak náročnou práci žákům v rámci praxí svěřujete?

Je to samozřejmě jiné u prváků a jiné u třeťáků, kteří už něco umí. A také to je hodně individuální. Kluci i děvčata dostanou u nás hodně prostoru, záleží jenom na nich. Praxe jsou náročné i pro naše zaměstnance a je důležité, že máme lidi, které baví se o někoho starat. Výhodou je, že nás ve společnosti pracuje relativně hodně, takže vždy najdeme někoho, kdo svoje zkušenosti rád předává. Kromě školní praxe dostanou u nás ti nejšikovnější žáci také příležitost si přivydělat. Bereme je i na nadstandardní akce, jakými jsou například degustační večery.

