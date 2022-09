Kdo chce pomáhat, nesmí se dívat v jeden směr, ale pořádně se rozhlížet.

Pro mnohé je pojem následná péče neznámý. Spíše znají název LDN. Dlouho byl tento název hanlivý, ukazující na hrůzy, které se za zdmi léčeben údajně odehrávaly. Dnešní název LDN je také nevyhovující, spíše bych jej změnila na nemocnici pro seniory. Ale i tak to není pravda, protože se v LDN Rybitví léčí mnohé nemoci a postižení i u mladších věkových kategorií. A proč vlastně stále existují LDN, proč se neléčí pacienti jen v nemocnicích? Doléčovací zařízení tohoto typu bude stále aktuální. S prodlouženým věkem dožití o deset let, kdy se naše babičky a dědové dožívají 90 let věku, ba i více, přináší dlouhověkost problémy. Řadu nemocí, komplikací a tyto nemůžeme dlouhodobě léčit jen v nemocnicích, ale i v následné péči. Ta je připravena převzít pacienty s nastavenou léčbou, pokračovat v ní a postupně na ni pacienty přivykat. Důležitým prvkem následné péče je také rehabilitace. V zařízení následné péče je každý pacient rehabilitován, je pomalu připravován na samostatnost, na zlepšenou sebeobsluhu a sebepéči. U nás je navíc přidávána rehabilitace kognitivních funkcí, kdy se radujeme nad každým i malým zlepšením.

Následná péče však není jenom pro staré nemocné pacienty. Zdravotnické zařízení tohoto typu musí pracovat i s mládeží, musí provádět osvětu a pracovat s veřejností nad preventivními programy. Naše LDN se zaměřuje na poskytování první pomoci už od mateřské školky, na hygienu a dezinfekci, což se vyplatilo v době pandemie, na dobrovolnictví a mezigenerační spolupráci společně se Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích.

Spolupracujeme s Magistrátem města Pardubice na komunitním plánu, což je plánování sociálních služeb, poradenství a přímé pomoci občanům krajského města. Společně s ostatními odborníky tvoříme, ale i naplňujeme vizi, jak sociální město chceme, a jak to vytvoříme. Zde vidíte, že naše péče není omezena jen na malý okruh pacientů, on ten počet je i tak veliký – 105 pacientů, ale naše péče jde za hranice areálu LDN. Spolupracujeme s kluby důchodců, spolupracujeme s městskými obvody, se starosty z menších či větších obcí a měst, se sociálními pracovníky z různých koutů naší republiky, naše práce je opravdu široká.

Na závěr mi dovolte pozvat kolegy a kolegyně, kteří jsou zdravotníci, nebo se na tuto činnost připravují nebo jimi nejsou, a přesto jimi chtějí být, aby se přišli na nás podívat a pohovořit o naší práci. Je nesmírně zajímavá, je široká, jedna činnost navazuje na druhou, není jednotvárná. Pojďme rozšiřovat náš tým !!!

