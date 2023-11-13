Окружна господарча палата в Яблонці над Нісою вже організувала 3 біржі праці для шукачів роботи з України - в Чеській Ліпі, Яблонці над Нісою та Ліберці.

Foto: OHK Jablonec n.N.

Остання подія відбулася в приміщеннях Регіональної наукової бібліотеки в Ліберці. Співорганізаторами заходу виступили ОГП в Яблонці над Нісою, ОГП Ліберець, ЧССЗ Ліберець, Управління праці Ліберець, Асоціація TULIPAN, ЦПІЦ Ліберецького краю, роботодавці з Ліберця та його околиць, некомерційні організації та інші. Протягом усього часу біржі був великий інтерес до презентаційних стендів роботодавців. Кандидати мали у своєму розпорядженні 2 перекладачів, а під час супровідного семінару вони дізналися, як презентувати себе роботодавцю і підвищити свої шанси на отримання гарної роботи, а також як написати резюме і про що не забути згадати. Також були проведені практичні тренінги з ефективної самопрезентації. Зацікавлені кандидати також отримали практичні роздаткові матеріали українською мовою. Вони отримали корисну інформацію про мовні курси, пропозиції занять для дітей, а також інформацію про некомерційні та волонтерські центри.

У вівторок, 7 листопада, ОГП в Яблонці над Нісою організувала зустріч суб'єктів кризового менеджменту в готелі "Меркур" в Яблонці над Нісою. Місце зустрічі було обрано не випадково, адже готель "Меркур" самовіддано допомагає біженцям та їхнім сім'ям з самого початку конфлікту. Зустріч зібрала представників інституцій та кризових штабів, які активно займаються питанням біженців та щоденно вирішують питання інтеграції біженців у польське та чеське суспільство.

Окружна господарча палата в Яблонці над Нісою планує ще одну, останню, біржу праці в понеділок 4 грудня 2023 р. Подія відбудеться в приміщеннях Краянки та Ла Каварни в Яблонці. Участь у ньому знову буде безкоштовною для учасників, включаючи послуги 2 перекладачів. Під час біржі відбудеться семінар на тему "Робота в Чеській Республіці - трудове законодавство, типи договорів, страхові внески, практичні поради".

Щиро запрошуємо всіх шукачів роботи, у вас знову буде можливість ознайомитися з актуальними вакансіями в регіоні в один день і в одному місці.

Також запрошуються регіональні компанії та роботодавці. Якщо ви зацікавлені, ми надамо вам промо-стіл та допомогу перекладача.

Підтвердити участь можна за посиланням info@ohkjablonec.cz до 27.11.2023.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.ohkjablonec.cz.

Подія відбувається в рамках проекту CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Разом для України", який співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми співробітництва Interreg V-A Чеська Республіка-Польща 2014-2020.

Zdroj: OHK n.N.

Burza práce v Liberci v Krajské vědecké knihovněZdroj: OHK Jablonec n.N.

Setkání aktérů krizového řízení v Jablonci nad Nisou 7.11.2023Zdroj: OHK Jablonec n.N.

Setkání aktérů krizového řízení v Jablonci nad Nisou 7.11.2023Zdroj: OHK Jablonec n.N.