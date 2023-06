Pomáhat svou prací obcím, městům a neziskovým organizacím vyráží zaměstnanci Severočeských dolů už řadu let. Poprvé však v rámci dobrovolnického programu Společně a dobrovolně přijeli do Světce nedaleko Bíliny. Starostka obce už je tam čekala s připravenou prací a také s pozváním na červencovou pouť.

Skupina zaměstnanců důlní společnosti se nejprve pustila do čištění a natírání zábradlí u hřiště a požární nádrže ve Štrbicích a poté u hřbitova ve Světci. „Bydlím tady nedaleko, takže to tu znám a navštěvuji tu různé akce,“ prozradil ve Štrbicích natěrač Jiří Kabelka, vlastním povoláním zámečník velkostroje Dolu Bílina. „Dělám to tedy i pro své děti a vnoučata. A proč neudělat něco společně pro obec?“ dodává. Podle starostky je i malá pomoc důležitá. „Máme pět stálých zaměstnanců a jednoho zaměstnance z Úřadu práce. Udržujeme tolik ploch veřejné zeleně, že se v letních měsících těmto drobným opravám vůbec nemůžeme věnovat. Jsem tedy moc ráda, že nám zaměstnanci dolů pomohli,“ řekla starostka Světce Barbora Bažantová. Věří, že příští rok dorazí dobrovolníci znovu a práce prý pro ně bude dostatek.

Brigáda ve Světci byla letošní třetí akcí v rámci programu Společně a dobrovolně, který umožňuje zaměstnancům Severočeských dolů strávit jeden den místo práce pomocí druhým. „První akce se konala v Březně, druhá v Droužkovicích a ještě plánujeme další v Duchcově. Rozhodli jsme se letos poskytnout pomoc také jedné neziskových organizací, které se účastnily soutěže o finanční dar na našem Hornickém plese a nezvítězily,“ vysvětila Petra Maliňáková z oddělení komunikace. Jak upozornila, nově se mohou dobrovolnických dnů účastnit nejen zaměstnanci Severočeských dolů, ale také dceřiných společností.

Do Světce však nepřijeli pracovníci oddělení komunikace Severočeských dolů letos naposledy. Důlní společnost bude partnerem a sponzorem zdejší pouti, která se koná v sobotu 22. července. „Letos poprvé k nám do Světce přijede zahrát dechovka Severočeských dolů,“ prozradila z programu starostka. Součástí pouti bude také informační stánek dolů se zábavou pro děti.

