Také znáte prosezené hodiny u učebnic a nekonečné memorování slovíček? Jen proto, abyste si na dovolené objednali v restauraci jídlo a zeptali se na cestu k muzeu?

Na tohle v jazykovém centru Berlitz rovnou zapomeňte. Existují mnohem efektivnější způsoby výuky cizích jazyků. A budou vás bavit.Samozřejmě nic není bez práce a určité osobní nasazení ke zvládnutí nového jazyka budete potřebovat vždy. Můžete na to ale jít záživnější cestou. Důležité je držet se následujících pravidel a uvidíte, že se vám jazyk dostane pod kůži mnohem snáz a rychleji.

Deset pravidel, která vám usnadní cestu

Cíl – nejdřív si ujasněte, proč se vlastně nový jazyk chcete naučit. Popovídat si s místními v oblíbené taverně? Nebo si vyjednat skvělé podmínky u nového šéfa, který k vám přišel ze zahraniční pobočky? Žádný cíl není dost malý nebo dost malicherný, aby nestál za splnění. Současně ale nezapomínejte na stanovování dosažitelných met.

A navíc: poznatky z moderní psychologie potvrzují, že když si stanovíte jasný cíl, máte mnohem větší šanci, že dojdete tam, kam míříte.

Lektor – rodilý nebo bilingvní mluvčí bývá ideální volbou. Zná nejen jazyk jako takový, ale i reálie dané země. Učit se cizí řeč v kontextu, navíc od místních, je vždycky užitečnější a zajímavější.

Intenzita výuky – skupinová, nebo individuální? Každému vyhovuje něco jiného. Výuka „jeden na jednoho“, tedy jen vy a lektor, je ovšem nejefektivnější. Pro intenzivní učení je ideální využít individuální program na míru. Hledejte proto jazykové centrum, kde se na tento typ výuky specializují.

V mezinárodní síti jazykových škol Berlitz lze pro tříměsíční program zvolit systém 3 × 3 × 3. To znamená individuální výuku v délce tří hodin třikrát týdně s lektorem, který lekce přizpůsobí vašim konkrétním potřebám. Nebo si zvolit intenzivní týdenní výuku Immersion Light, při které se s rodilými mluvčími do jazyka totálně ponoříte.

Praxe – číst, poslouchat, mluvit – a je jedno, jestli si vyberete poslech audioknih, sledování seriálů, čtení knížek nebo konverzaci s kolegou. Moderní výukové metody staví na používání nové řeči hned od začátku. Nevadí, že vaše výslovnost ani gramatika nejsou dokonalé.

Pro rychlejší progres lze u Berlitz využít aplikaci, do které nahrajete svůj projev v cizím jazyce, aplikace porovná vaši výslovnost s výslovností rodilého mluvčího a zároveň vás upozorní na chyby.

Pravidelnost – nezapomeňte, že důležitá je pravidelnost. Raději pár minut denně dlouhodobě, než jednou za měsíc hodinu.

Nové návyky – čím více a častěji zapojíte nový jazyk do svého každodenního života, tím lépe. Změňte si do dané řeči nastavení v telefonu, odteď sledujte oblíbený seriál v původním znění, s cizojazyčnými titulky nebo při čtení složení potravin během nákupu hledejte primárně jiný jazyk než češtinu.

Technologie – v on-line prostředí je dnes téměř vše, tak proč toho nevyužít i při výuce jazyků?

Například Berlitz Flex nabízí kombinaci živých lekcí se samostudiem na interaktivní výukové platformě. Nic nestahujete, vše je on-line. Máte méně času a chcete si spíš popovídat? Třicetiminutové konverzační lekce s rodilými mluvčími díky Berlitz pobočkám po celém světě jsou vám k dispozici doslova kdykoli (24/7). Možnost on-line výuky umožňuje pokračovat v učení i na dovolené.

Pobyt v cizí zemi – jednou z možností, jak cizí jazyk rychle vstřebat, je kompletně se jím obklopit. A v zahraničí je to ideální. Pokud nechcete obětovat celou dovolenou, využijte krátkodobé pobyty. I týden nebo prodloužený víkend se počítá. Když budete už potřetí v místní pekárně kupovat křupavou bagetu, snáze si zapamatujete pozdrav i to správné slovíčko pro konkrétní dobrotu.

Vlastní styl – na každého funguje něco jiného. Někdo při učení chodí se sluchátky v uších, jiný člověk potřebuje spíš klid a zrakové vjemy.

Pokud si nejste jisti, jaký styl učení vyhovuje právě vám, domluvte si v Berlitz bezplatnou individuální lekci s rodilým mluvčím, při které vám zde nabídnou různé způsoby výuky a materiálů a sestaví plán přesně pro vás.

Příležitost – i když to může být ze začátku těžké, zkuste vyhledávat nebo se alespoň nevyhýbat příležitosti mluvit. Máte oblíbený bar, kde je cizojazyčná obsluha? Ptají se vás cizinci na cestu? Aktivní používání jazyka je nejlepším způsobem, jak jej dostat pod kůži a dál se v něm zlepšovat.

A nejdůležitější nakonec! Učení by vás mělo především bavit a výukový plán by se měl přizpůsobit vám, nikoli vy jemu. Pamatujte na to i při výběru jazykové školy a lektora samotného.

