Masáž je vždy tak příjemná! A nemusíte být vůbec profesionál/ka, abyste ji doma svému partnerovi dopřál/a. Připravte si masážní olej, svíčky, ruce a jdeme na to!

Foto: e-kondomy.cz

Nepodceňujte přípravu

Masáž si naplánujte dopředu, aby o tom ten, koho chcete masírovat věděl a měl čas. Taktéž by se před masáží neměl partner/ka přecpat jídlem, protože bude ležet na břiše – alespoň na začátku… Nachystejte místnost – masážní lehátko asi mít nebudete, proto doporučujeme přemístit se na zem. Na zem můžete dát buď menší matraci nebo podložku na cvičení a pár ručníků pro měkkost. Kolem místa, kde budete masírovat, rozmístěte svíčky a připravte si k ruce masážní olej.

Tip pro maséry: Kromě svíček vaše partnerka ocení i hudební podkres – zadejte na youtube „chillout music“ nebo „meditation music“. Jako masážní olej doporučujeme sladší vůně, třeba vanilka je skvělá volba – a tento olej je i jedlý a hřejivý.

Tip pro masérky: Přivítejte partnera ve vašem soukromém masážním salonu v krásném župánku – ten smyslně vše zakryje, ale zároveň ho můžete i nechat na lehce porozepnutý. Největší výběr župánků za nejlepší ceny >> zde <<

Zdroj: e-kondomy.cz

Na pohybech záleží!

Položte si svého partnera/partnerku nejprve na bříško. Ideální bude, pokud bude masírovaný objekt nahý. Olej si nalejte do rukou a rozehřejte. Nejprve pomalu přiložte na záda ruce a vnímejte teplo. Nejprve pomalu hlaďte celými dlaněmi záda od shora dolů. Určitě mrkněte i na nějaká videa a inspirujte se. Určitě ze zad přejděte na pravou a pak i celou levou paži – masáž rukou je velmi příjemná – nezapomeňte i na dlaně a konečky prstů. Dále se přesuňte na chodidla, lýtka, stehna a zadek. Celkem by vám toto vše mělo zabrat 30 minut…

Tip pro masérky: Přidejte k rukám i občasné polibky – třeba na záda, na krk, na lýtko či stehno. Pokud chcete, můžete zkusit i nuru masáž. Ta spočítá v tom, že se masérka tře o partnera celým svým naolejovaným tělem. Nebo můžete zkusit třít se jen prsy – z tohoto bude odvařený!

Tip pro maséry: Až dokončíte všechna místečka rukama, zkuste do ruky vzít i masážní hlavici a zaměřit se na místa, kde nejsou kosti – vibrace jsou úžasné na lýtka, zadní část stehen, vnitřní část stehen, na zadek a taktéž samozřejmě můžete jemně přejet přes partnerky intimní místa. Uvidíte, co se bude dít.

Zdroj: e-kondomy.cz

Z masáže je předehra…

Zeptejte se svého partnera/partnerky, jak se mu to líbí a jestli chce pokračovat ještě i z druhé strany. Pravděpodobně řekne ano, a právě zde to začíná být žhavé a z masáže se stává tak trochu předehra… No schválně, kdy naposledy jste se takhle spojili a věnovali se sobě navzájem? Co takhle zavést masáž pravidelně jednou do měsíce s tím, že jednou ona, jednou on…



Tip pro masérky: Hlaďte ho všude na těle, ale jeho intimním partiím se záměrně vyhýbejte co nejdéle to půjde. Napínejte ho. Pokud chcete vyzkoušet na závěr i něco nového, určitě vemte do ruky návlek, kterým mu můžete masírovat jeho chloubu. Pomalu, nahoru a dolů. Na tuhle masáž nezapomene! Návleky najdete tady >>

Tip pro maséry: Ani zepředu nezapomínejte na masážní olejíček, ať to klouže. Extra se věnujte prsům a nohám. Záměrně vynechávejte intimní partie, čímž zvýšíte napětí. Nakonec ale můžete přejít k jemným vibracím a sledovat, jak bude partnerka reagovat. Největší výběr masážních hlavic zde >>

Zdroj: e-kondomy.cz

Inspirovali jsme vás? Tak si určitě masáž zpříjemněte hračkami a doplňky z největšího a nejlevnějšího e-shopu e-kondomy.cz a rozhodně také nezapomeňte na slevový kód DENIK, který platí na vše – i na to již zlevněné. MASÁŽÍM ZDAR!