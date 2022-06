Návrat stromů na českobudějovické historické náměstí Přemysla Otakara II. ode dneška doprovází venkovní výstava městské teplárny. Představuje naplňování Strategie pro zelené město, zahrnující i milníky směřující k ukončení spalování uhlí před rokem 2030.

Foto: Teplárna České Budějovice, a.s.

Využití nových bezemisních a lokálně dostupných obnovitelných zdrojů přispěje k rozvoji zdravého životního prostředí. Lídrem v této oblasti je právě komunitní energetická společnost, jejíž služby sdílí domácnosti a firmy na území města.

„Naše energie pomáhá k rozvoji města od roku 1909, kdy provoz zahájila první městská elektrárna. V poslední době jsme do ekologizace investovali miliardu korun a v tomto trendu budeme nadále pokračovat. Zajišťujeme nonstop služby, komfort zákazníků, cenovou stabilitu a čisté prostředí pro život a podnikání,“ říká Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva teplárny.

Na šesti velkoplošných panelech městská firma mimo jiné ukazuje své významné ekologické počiny, mezi něž patří například odsíření uhelných kotlů od roku 2015 nebo rekultivace 50ti hektarů odkaliště v minulých pěti letech. Představuje také budoucí rozvojové projekty jako třeba technologii na energetické zpracování dřevní štěpky nebo napojení horkovodního napáječe z elektrárny Temelín do rozvodné soustavy teplárny. Jeden z panelů je věnován také připravovanému zařízení na energetické využívání odpadů ZEVO Vráto, které bude k výrobě tepla a elektřiny používat komunální odpady, které zatím končí dlouhá léta bez užitku na skládkách.

Zdroj: Teplárna České Budějovice, a.s.

Právě pozitivní vztah teplárny k ekologii má připomínat také 16 mladých stromů umístěných na náměstí.

„Při této příležitosti chceme připomenout přínosy městského podniku, který stabilně zajišťuje dodávky tepelné a elektrické energie do místních sítí. To je obzvlášť důležité v dnešní době. Na doporučení útvaru hlavního architekta, v koordinaci odboru správy veřejných statků a při respektování zkušeností, které máme s veřejnou zelení, jsme doporučili mladé stromy Svitele latnatého. Tomu by měly klimatické podmínky českobudějovického náměstí vyhovovat,“ vysvětlil primátor Jiří Svoboda.

Zdroj: Teplárna České Budějovice, a.s.

Svitely jsou odborně vysázeny do kvalitních nádob určených pro umístění ve městech. Po letech, s rostoucím věkem stromů, se počítá s jejich přesazením právě do areálu ZEVO Vráto v Okružní ulici.

Podle Ivo Moravce, náměstka primátora, je svitel nenáročný, ale pozoruhodný strom, který do centra města přinese permanentní zdobnost a osvěžení. „Bude to závan přírody, který zde chyběl,“ dodal dlouholetý propagátor zeleně na náměstí.

Listy Svitele latnatého raší na jaře bronzově růžově, v létě mají svěže zelenou barvu a na podzim zlátnou. Odtud i anglický název Golden Raintree. V létě, kdy je už většina keřů a stromů odkvetlá, se obalí mohutnými až 30 cm dlouhými latami žlutých květů. Ty se na podzim promění ve zvláštní měchýřky zelených plodů a na stromě zůstanou dlouho do zimy i po opadnutí posledních listů. A postupně se promění v červené a hnědé lampionky.