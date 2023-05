Participativní rozpočet Náš obvod má za sebou již tři úspěšné ročníky, pomocí nichž se podařilo v rámci celého obvodu Moravská Ostrava a Přívoz realizovat spoustu akcí. Letos městský obvod na základě zkušeností z předchozích ročníků připravil po dohodě s Komisí pro otevřenou radnici a MA21 změny v pravidlech participativního rozpočtu. Tou hlavní je, že navrhovat se již nebude konkrétní projekt, ale lokalita na území městského obvodu, která následně projde proměnou.

Na jaře 2021 vyhlásil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz první ročník participativního rozpočtu Náš obvod, prostřednictvím něhož mohli sami občané rozhodnout o tom, kam bude investován milion korun. Byl například vybudován komunitní park Jindřich či hřiště na pétanque spolu se zahradou pro nevidomé v Bezručově sadu, dále pítko na Jiráskově náměstí nebo houpačka pro hendikepované v sadu Dr. Milady Horákové. Před ZŠ Ostrčilova vznikla Free Time zóna, zatímco v Komenského sadech zase Relax zóna a na ulici Hornopolní Discgolfové hřiště.

V současnosti se postupně řeší loňské vítězné projekty, mezi něž patří malovaná hřiště pro celý obvod, lavičky připomínající historii Moravské Ostravy a Přívozu a veřejné ohnisko, přičemž o všech těchto projektech rozhodli sami občané. Ti je nejen navrhli, ale svým hlasováním také rozhodli o tom, které z mnoha projektů budou realizovány.

Změna podmínek participativního rozpočtu

V uplynulých ročnících lidé navrhovali projekty v různých lokalitách obvodu, přičemž v některých případech bylo nutné následně hledat vhodné umístění. Nyní mohou občané rozhodnout o tom, která část území městského obvodu bude komplexně proměněna. Může se jednat o ulice, vnitrobloky, náměstí či parky. Základní změna v pravidlech tedy je, že již nemusí sami navrhovat konkrétní projekty, ale vyberou pouze danou lokalitu s odůvodněním, proč si právě tato lokalita zasluhuje proměnu. Navíc se mohou zapojit do veřejného projednávání a promítnout své představy o proměně této lokality do konečné podoby projektu. Z hlediska realizace se volba lokality jako předmětu hlasování jeví jako schůdnější a zároveň bude zachována participace občanů na výsledku. Volba jedné lokality rovněž umožní efektivnější využití alokovaných finančních prostředků z rozpočtu, než by tomu bylo v případě výběru více návrhů na různých místech obvodu.

Vy navrhnete lokalitu, my zařídíme její proměnu

Výběr lokalit pro hlasování bude probíhat podle přesně stanovených podmínek. V první fázi stanoví městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vhodné lokality, které jsou nějakým způsobem problematické nebo vhodné ke komplexní revitalizaci. Následně bude moci veřejnost do 9. června 2023 seznam lokalit doplnit o své vlastní návrhy, včetně možného záměru proměny. Návrhy veřejnosti budou pečlivě posouzeny a ty vyhovující posléze zařazeny na finální seznam lokalit, o nichž se bude hlasovat v průběhu července a srpna. Z území, na němž je možné navrhovat lokality, jsou v letošním roce vyčleněny sad Dr. Milady Horákové, Husův sad a Komenského sady.

Vznikne kompletní studie proměny vítězné lokality

Hlasování veřejnosti, bez možnosti použití tzv. záporných bodů, proběhne elektronicky za pomoci hlasovací platformy Mobilního rozhlasu. K realizaci bude vybrána pouze jedna vítězná lokalita. Zhodnocení jejího aktuálního stavu provede Ostravská univerzita, která připraví také studii možností využití. K přípravě této studie budou použity minimálně dvě participativní metody, a to např. dotazníkové šetření, mentální mapování, veřejné projednání aj. Finální studie bude zveřejněna na webových stránkách Náš obvod a předána jako podklad vybranému projektantovi pro přípravu projektové dokumentace. Projektant na základě všech podkladů a případně i dalších vlastních šetření v lokalitě vypracuje projektovou dokumentaci. Projekt ve vítězné lokalitě se stane součástí návrhu rozpočtu městského obvodu na následující rok 2024. Na realizaci 4. ročníku participativního rozpočtu vyčlenil centrální obvod celkem 1,7 mil. Kč.