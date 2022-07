Návštěva malebných Litoměřic se fakt vyplatí

Komerční sdělení

Stále ještě přemýšlíte, kam vyrazit na dovolenou a preferujete Čechy? Máme pro vás super tip – Litoměřice. Patří totiž mezi nejkrásnější města v České republice. Tvrdí to i prestižní britský cestovatelský web Culturetrip.com. Ten královské město se 24 tisíci obyvateli, z jedné strany lemované Českým středohořím a ze strany druhé soutokem řek Labe a Ohře, zařadil mezi desítku nejkrásnějších měst, které stojí za to v Čechách navštívit. Navíc každý si zde najde to své.

Pohled z věže Kalich na Mírové náměstí a Dlouhou ulici | Foto: Fotostudio H.