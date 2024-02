Čokoládovna Aztec Man je výrobna a prodejna jednoodrůdové čokolády nacházející se v Ostravě, blízko od tramvajové zastávky Karolina na Jurečkově ulici.

Foto: Aztec man s.r.o.

Čokoládovna je pojmenována po sošce Azteckého muže, který v rukou drží kakaový lusk. Tato soška byla nalezena v Amatlánu v Mexiku a je vystavena v Brooklynském muzeu. Veškeré čokolády si vyrábíme ručně sami z kakaových bobů. A jaký je postup této výroby? V prvním kroku ručně přebereme kakaové boby, které se poté praží, drtí a odslupkují. Následně se 30 a více hodin konšují v melanžeru. V tuto chvíli se také přidávají další ingredience jako jsou třtinový a kokosový cukr nebo panela, vyjma 100% čokolád, které jsou čistě z kakaových bobů. V případě mléčné čokolády se k cukru přidává sušené plnotučné mléko a kakaové máslo.

Zdroj: Aztec man s.r.o.

Dalším krokem výroby je temperování, kdy se tekutá čokoláda zahřívá na cca 49°C a chladí na 30°C. Poté již následuje samotná výroba, kdy se nalévá čokoláda do formiček a nechává se vychladnout. Pak už jen stačí tabulky zabalit, označit a uložit do polic připravené k prodeji. Do samotné výrobny můžete nahlédnout i u nás v čokoládovně.

Jelikož jsou naše čokolády jednoodrůdové, každý druh Vám poskytne jiný prožitek. Boby nakupujeme z různých zemích a těšíme se vždy na novou chuť čokolády.

Z naší čokolády si rovněž vyrábíme lískooříškové, mandlové, arašídové a kešu krémy s mléčnou, bílou nebo tmavou čokoládou, s obsahem 70% oříšků. Oříšky a kakaové boby také obalujeme do našich čokolád. Na léto chystáme opět náš čokoládový sorbet z tmavé čokolády a smetanovou zmrzlinu z mléčné čokolády.

Zdroj: Aztec man s.r.o.

Poskytujeme také čokoládový a kávový catering. K zákazníkovi přivezeme naše čokolády jak v tekutém stavu, tak v tabulkách. Nesmí chybět ani pralinky a brownies z naší čokolády nebo palačinky s čokoládou. K vypůjčení je k dispozici čokoládová fontána s naší čokoládou, ať už s obsluhou nebo bez.

Jezdíme s našim přívěsem po akcích v Ostravě a okolí, ze kterého poskytujeme naším zákazníkům tekuté čokolády, palačinky s čokoládou a kávové nápoje. Z naších oblíbených kávových nápojů bychom chtěli vyzdvihnout moccacino s mléčnou nebo tmavou čokoládou.

Výrobna a prodejna:

Jurečkova 490/3 (vchod z ulice Denisova)

702 00 Ostrava

email: cokoladovna@aztecman.cz

telefon: +420 603 411 214