Zemanova cukrárna a kavárna z roku 1937 se nachází v samém srdci Brna, pár minut od hl. nádraží.

Navštivte nejdéle fungující kavárnu a cukrárnu v Brně | Foto: Zemanova cukrárna a kavárna/archiv

Funkcionalistická památkově chráněná cukrárna a kavárna na Josefské ulici v Brně osladila život již mnoha generacím. Letos v lednu oslavila 86 let od svého otevření v roce 1937 a je tak nejdéle fungující kavárnou v Brně. Před 2. světovou válkou známá jako kavárna U Sedláčka, po válce až do 90. let Kavárna na Josefské a nyní Zemanova kavárna a cukrárna se do dnešních dní dochovala takřka nezměněna. Dodnes se pyšní zachovalým dobovým interiérem s onyxovými stěnami.

Rodinná tradice cukrářství a kavárenství přivedla mladého 15letého učně Adolfa Zemana do kavárny v roce 1948. Cukrářem byl za Rakouska-Uherska už jeho dědeček, pak tatínek a nakonec se stal cukrářem i sám Adolf Zeman. Jeho cílevědomost, učenlivost a touha neustále se posouvat vedla k získání titulu Mistr cukrář České republiky a mnoha dalším oceněním na cukrářských soutěžích a přehlídkách. Podle jeho receptur se dodnes připravují speciality jako pečení a kokosoví draci a agarové želé. Aktuálně kavárnu provozuje jeho vnuk Tomáš Zeman.

1/14 Zdroj: Vladimír Smékal Adolf Zeman - Mistr cukrář ČR (*1933 - †2023) 2/14 Zdroj: Vladimír Smékal Veletržní dort 3/14 Zdroj: Vladimír Smékal Agarové želé 4/14 Zdroj: Vladimír Smékal Levandulové ledové cappuccino 5/14 Zdroj: Vladimír Smékal Zmrzlinový pohár 6/14 Zdroj: Vladimír Smékal Jazzové vystoupení 7/14 Zdroj: Vladimír Smékal Lekce swingu 8/14 Zdroj: Vladimír Smékal Na zákusek do Zemanky 9/14 Zdroj: Vladimír Smékal Nabídka zákusků 10/14 Zdroj: Vladimír Smékal Rakvička a affogato 11/14 Zdroj: Vladimír Smékal Tančírna 12/14 Zdroj: Vladimír Smékal Vrchní patro kavárny 13/14 Zdroj: Vladimír Smékal Vrchní patro kavárny 14/14 Zdroj: Vladimír Smékal Živá hudba

Poctivé české zákusky a pečivo podle původních receptur jsou čerstvě připravované v dvoupatrové výrobně, která je součástí kavárny. Výrobna disponuje pozůstatky první republiky, najdete v ní dodnes funkční hnětače a míchací stroje. V nabídce zákusků kromě léty ověřené klasiky, jako jsou věnečky, větrníky a punčové řezy, najdete i zákusky, které nikde jinde neochutnáte. Například Veletržní dort. Jeho receptura je starší než samotná kavárna a je spjata s otevřením brněnských Veletrhů. Pokud přemýšlíte, kde o Vánocích pořídit poctivé máslové cukroví nebo o Velikonocích čerstvé mazance a beránky, určitě zamiřte sem.

Důraz na tradici byl kladen i při výběru nápojů. Odkazuje na to, co se pilo už za první republiky. Volit tak můžete z více než 30 druhů likérů a pálenek s dlouholetou tradicí z našich luhů a hájů. Nechybí kontušovka - pití dobrého vojáka Švejka, pravá griotka nebo Ja-ka-ma-rus.

V letní nabídce najdete míchané koktajly inspirované kultovními československými filmy jako Rozmarné léto, Romance pro křídlovku nebo Lásky jedné plavovlásky. Zmrzlinový pohár nebo horké ovoce se zmrzlinou si můžete vychutnat i na venkovní zahrádce.

Kromě posezení u výběrové kávy, zákusku či dobrého likérku si příležitostně můžete i zatančit. Atmosféra první republiky přímo vybízí k zajímavým kulturním akcím jako swingové tančírny, knižní besedy, výstavy umění nebo jazzová vystoupení, tak si je nenechte ujít a sledujte sociální sítě kavárny.

Odkazy:

www.zemanovacukrarna.cz

Facebook

Instagram

Kontakty:

Adresa: Josefská 4, Brno-střed

Mail: zemanovacukrarna@gmail.com

Telefon: +420734582061