Letní sezónu 2023 zahájilo muzeum v Komárově 1. května. Kromě vystavených litinových exponátů otevřelo k výročí 70 let založení Českého svazu chovatelů v Komárově výstavu jejich fotografií, dokumentů, a ocenění, které komárovští chovatelé získali nejen v rámci České republiky, ale i na řadě mezinárodních soutěží.

Historie sbírky exponátů umělecké a užitkové litiny v Komárově sahá až do počátku 19. století.

Tehdy majitel podniku hrabě Rudolf z Vrbna založil vzorkovnu, do které soustředil cenné odlitky. Vzorkovna byla udržována až do r. 1902. Nový majitel – firma C. T. Petzold – o ni však nejevil zájem a vzorkovna se proměnila ve skladiště. V r. 1926 bylo 31 ks odlitků předáno zástupcům obce Komárov, vše ostatní bylo rozprodáno a rozdáno do muzeí ve Vídni, Plzni, Rokycanech, Hořovicích a Umělecko-průmyslovému muzeu v Praze.

V r. 1934 bylo v Komárově založeno muzeum skupinou dobrovolníků a v r. 1935 proběhlo slavnostní otevření v budově bývalé školy postavené na základech starého komárovského zámku.

Po dobu okupace bylo muzeum zavřeno.

V roce 1960 bylo muzeum znovu otevřeno. Expozice byla rozdělena na části slévárenskou a vlastivědnou.

V roce 1971 dochází k významné rekonstrukci za podpory Komárova a národního podniku Buzuluk. Muzeum je přestěhováno do prvního patra budovy v novém profesionálním kabátě. Expozice je rozšířena díky výrobkům vyrobených podle původních vzorů a zapůjčení komárovských odlitků z Okresního muzea v Berouně. V prototypové dílně metalurgie n. p. Buzuluk byla znovu odlita slavná kolekce litinových šperků, o kterých se tradovalo, že jsou prakticky nevyrobitelné.

Dne 8. května 1976 je muzeum již potřetí slavnostně otevřeno. Nadále zůstává v majetku Komárova.

V r. 1985 zde byla instalována expozice „Česká umělecká litina“, která byla vytvořena odlitky z Komárova darovanými v r. 1929 Národnímu technickému muzeu a odlitky z Blanska a která kolovala více než 10 let po evropských velkoměstech. Tím vznikl největší soubor umělecké litiny vystavované v ČSFR.

Na základě usnesení vlády ČSR č. 234/80 a federální vlády č. 88/81 usilovalo ONV v Berouně o převzetí muzea. Cílem bylo vytvořit v Komárově pobočku Okresního muzea v Berouně. Tuto snahu zastavilo vedení n.p. Buzuluk, které správu muzea nakonec převzalo. Po četných jednáních bylo v r. 1988 otevřeno pod oficiálním názvem Slévárenské podnikové muzeum v Komárově.

V roce 2006 vyšel nový muzejní zákon, kvůli kterému byly exponáty muzea darovány Národnímu technickému muzeu v Praze, které v současnosti zajišťuje ošetření a případné restaurování exponátů. Jejich umístění však zůstává v Komárově. Za těchto nových podmínek bylo muzeum otevřeno dne 1. května 2008.

Celá budova je v majetku městyse, který současně pečuje i o vnitřní prostory expozice a zajišťuje její chod.

