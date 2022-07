Rok 2021 byl rokem, na který bychom asi všichni nejraději zapomněli. Bohužel, zapomenout nejde a já věřím, že i proto se stane obrovským mementem. Od začátku roku něco viselo ve vzduchu, ale nikdo z nás netušil, že to bude zdrcující řádění tornáda nepředstavitelné síly.

Vizualizace pavilonu akvárií | Foto: Zoologická zahrada Hodonín

Proto je mé vyznání ze života v Hodoníně oděno nadějí, z něhož se, doufám, rodí nový pták „Fénix“ v podobě krásnější zoo a také města.

Hodonínská zoologická zahrada žila a žije svým běžným životem, jelikož zvířata berou přírodní síly trochu jinak než člověk, jsou schopna se přizpůsobit mnohem rychleji a na prvním místě stojí především snaha o přežití druhu. I z toho důvodu můžeme s hrdostí prohlásit, že se nám povedlo několik úspěchů v podobě historických odchovů. Největší radost máme z mláděte zoborožce šedolícího, arassari hnědouchého i nandu pampových. Rodila se ale i další mláďata například u silně kriticky ohrožených antilop oryx arabských, anebo další mládě vlka hřivnatého a mnohé další.

Zdroj: Zoologická zahrada Hodonín

Přes výše popsanou spoušť v podobě červnového tornáda všechna tahle hodonínská mláďata přežila. A nejen to. Všechna zvířata byla v době tornáda v bezpečí svých ubikací zavřena a žádné z nich neutrpělo trauma, ze kterých bychom je museli následně léčit. To je také veliký úspěch, za který bych měl poděkovat především všem našim duchapřítomným chovatelům a ošetřovatelům. Dneska vyhlížíme k lepším zítřkům, snažíme se o získání stavebního povolení pro novou expozici akvárií, která je v pokročilém stavu přípravy. Rovněž se snažíme o získání povolení ke stavbě a komplexní přestavbě psího útulku, který stejně jako nadšencům a přispěvatelům na psí útulek, ale i samotnému městu hrozně chybí. Na konci roku pevně věříme dostaneme zelenou a započne dlouho očekávaná přestavba a modernizace staré části zoo a to stavbou malých pouštních šelem a pavilonu antilop.

Držte nám prosím pěsti i v následujících letech. Zoo Hodonín je přece krásné místo k odpočinku, k aktivnímu trávení volného času i pasivnímu vzdělávání, ale především je to místo, kde se scházejí generace a vznikají zde nezapomenutelné zážitky na celý život, ale především je to

„Dobré místo pro život“.

Mgr. Martin Krug

Zdroj: Zoologická zahrada Hodonín