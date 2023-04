Dcera továrníka. Monice Vintrlíkové bylo čtrnáct let, když její rodiče v roce 1992 založili v Ladné u Břeclavi kovovýrobní firmu ALBA-METAL.

Monika Vintrlíková | Foto: ALBAform CZ s.r.o.

Od let dospívání se tak pohybovala v podnikatelsko-výrobním prostředí. Když v patnácti přišla za tátou a nadhodila mu, že by šla na brigádu umývat okna na benzínku, odvětil jí: „To určitě. Přijď do firmy, tam je práce dost.“ A tak přišla. A zůstala. Dnes, o jednatřicet let později, stojí jako CEO v čele společnosti ALBAform, která svými produkty zásobuje automobilový průmysl, zemědělství i elektromobily v USA, k tomu spouští výrobu v Mexiku a od loňska provozuje závod ve Žďáře nad Sázavou.

Své začátky v rodinné fabrice, kde se tvaroval a svařoval drát a všude voněl kov, popisuje rodačka z Moravy jako vzrušující a zábavné. Otec jí důvěřoval a bral ji s sebou na služební cesty do zahraničí, kde mu coby studentka překládala. „Byla to doba, kdy firma expandovala, plánovalo se, co dál a kudy, a díky cestování s tátou jsem se dostala k jednáním, kam se normální studenti nedostanou.“ Monika s tátou jezdívala na západ, zatímco na východ jej doprovázal mladý pan Vintrlík… „Ano, zatímco já byla asistentka pro západ, můj budoucí muž měl tu samou funkci pro východ,“ směje se máma dvou dcer, které před deseti lety zabalila do kufrů a celá čtyřčlenná rodina se přestěhovala do Atlanty, ve státě Georgie, aby manželé Vintrlíkovi kousek odtamtud rozjeli americký ALBAform.

„V USA je administrativa kolem firem mnohem jednodušší než tady v Česku. Když se všechno dělá správně, stát se do podnikání nevměšuje,“ porovnává Monika. „Zákazníci jsou ale všude stejní: chtějí výrobky výborné kvality, rychle a za dobrý peníz.“

Jak za oceánem, tak v tuzemsku, firma dlouhodobě bojuje s nedostatkem kvalitních pracovních sil. „Často se setkáváme s tím, že řešením této krize je automatizace. Avšak ne všechny úkony jdou nahradit robotem, a to je něco, s čím se potýkají podnikatelé po celém světě,“ popisuje.

Z provozu ve Žďáře nad Sázavou by podle Moniky měl její otec velkou radost. „Vždycky říkal, že firma má růst a pokračovat. My jsme měli pro otevření závodu v Česku i praktické důvody – aby naši zákazníci získali produkty za cenu a v lokacích, jak potřebují,“ vysvětluje. Vysočina pak vyhrála pro svoji výhodnou polohu v centru republiky a taky že tu jsou dobře technicky vzdělaní lidé. Ve městě pod Zelenou horou totiž manželé Vintrlíkovi plánují nejen rozšiřovat firmu, ale taky tu zřídit inženýrské centrum, které bude poskytovat servis a zázemí pro firmy v Mexiku a Americe. „Dřív pro mě Vysočina byla krajem, kam se jezdí na dovolenou. V zimě na běžky, v létě na tábor. Krajina plná kopců, které my na Moravě nemáme, příroda a procházky v lese. Dnes se těším na nové tváře a nové inženýry, se kterými budu pracovat,“ usmívá se úspěšná podnikatelka.

