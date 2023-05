Milana Párala ze společnosti ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o. v Písku jsme požádali, aby nám o robotických sekačkách prozradil vše, co by vás mohlo zajímat.

Robotická sekačka HONDA

Co je to vlastně robotická travní sekačka?

Robotická sekačka je automatizovaný zahradní stroj, který zcela samostatně udržuje travní porost vaší zahrady. Jde o zařízení, které většinou nepřesahuje svými rozměry půl krát půl metru a 30 cm výšky.

Jak to funguje?

Jde v podstatě o malinkatou rotační sekačku doplněnou o řídící jednotku. Motor žacího ústrojí i pojezd sekačky pohání baterie. Vybitou baterii sekačka včas rozpozná a sama vyhledá svou dobíjecí stanici.

Jak ví, kde může a kde nesmí sekat?

Navigace robotické sekačky je založena na vymezení sekacích zón pomocí vodiče uloženého v trávníku. Díky tomu sekačka nenabourá do plotu, neposeká záhon plný květin, nespadne do bazénu. Přiblíží-li se sekačka k vodiči, otočí se a pokračuje jiným směrem.

Poseká opravdu celou zahradu?

Pohyb robotické sekačky je stanoven zvoleným programem. Neustavičnou prací postupně poseká celou plochu do posledního stébla. Nepracuje pouze když se nabíjí a když prší. Déšť stroji nevadí - to sečení mokré trávy není to pravé ořechové.

Co dělá s posekanou trávou?

Robotické sekačky trávu mulčují. Neustálou prací usekává jen velmi malé kousky stébel. Ty zapadnou do trávníku ke kořínkům a plní tak funkci přirozeného hnojiva.

Zní to jako drahé řešení!

Opak je pravdou. Ceny dnešních robotických sekaček jsou srovnatelné s vybavenějšími modely benzínových sekaček. Obrovskou hodnotu představuje ušetřený čas a fyzické síly.

Jak vybrat robotickou sekačku?

Nejdůležitějším kritériem je velikost travní plochy. Mohou udržovat jak pár stovek, tak několik tisíc metrů čtverečních. Ploše musí odpovídat výkon stroje a kapacita baterie. S výběrem robotické sekačky se proto vždy obraťte na zkušeného prodejce. Pomůže jak s výběrem, tak s instalací na klíč.

Co zloději a bezpečnost dětí?

Jakmile někdo robotickou sekačku nadzvedne, okamžitě se zablokují všechny její funkce. Kdo nezná unikátní PIN kód, tomu už nikdy neposlouží. Na tomto principu je založena i ochrana dětí proti úrazu. Jsou to zkrátka dokonalé stroje.

