21. srpna schválil Senát návrh vládních poslanců na zavedení možnosti korespondenční volby pro hlasování ze zahraničí.

Týká se to voleb prezidenta České republiky a voleb do Poslanecké sněmovny, které rozhodují o podobě budoucí české vlády.

O výsledku těchto pro naši budoucnost zásadních voleb tedy budou do velké míry rozhodovat lidé, kteří mnohdy desítky let žijí v cizině, v České republice dlouho (nebo nikdy) nebyli a absolutně neznají zdejší situaci. Maximálně na základě kusých a selektivních informací vybraných médií.

Lidé, kteří tady nikdy neplatili daně a nebudou nést důsledky svého hlasování.

Ty naopak poneseme my, kteří s naší zemí dýcháme v dobrých i zlých časech. My, co tady žijeme.

Korespondenční volba je antidemokratický a protiústavní mechanismus, který devastuje svobodnou politickou soutěž, umožňuje dalekosáhlé manipulace při hlasování a sčítání volebních výsledků, rozděluje a rozeštvává společnost a rovněž ubíjí a ničí víru občanů v demokracii a spravedlnost. Což je zásadní

a nepřijatelné.

V souvislosti s korespondenční volbou také může reálně nastat situace, kdy ústavní stížnost na tento zákon bude podána před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2025, ale Ústavní soud do těchto voleb nestihne rozhodnout.

Tyto volby tedy proběhnou i za použití korespondenčního hlasování. A následně, pár měsíců po volbách rozhodne Ústavní soud o tom, že novela volebního zákona zavádějící korespondenční hlasování je protiústavní, a zruší ji.

Co bude v takovém případě následovat? Bude Sněmovna rozpuštěna a budou vypsány nové volby? Podle platných zákonů nikoliv. Ovšem legitimita takové Sněmovny - a vlády z ní vzešlé - včetně všech jejích předchozích i budoucích rozhodnutí, bude v očích občanům nulová.

A Senát, který má být strážcem ústavnosti, na tom bude mít nemalou vinu.

Proč je korespondenční volba protiústavní? Mimo jiné proto, že nezajišťuje Ústavou garantovanou tajnost hlasování. Tajnost hlasování je totiž zajištěna a garantována pouze tehdy, když víme, kdo hlasoval, ale nevíme, jak hlasoval. A to je možné jedině ve standardním a tradičním osobním, prezenčním a fyzickém způsobu volby, jak jej dosud v České republice známe.

V případě korespondenční volby mohou nastat dva základní odlišné modely:

Víme, kdo hlasoval, a víme i, jak hlasoval. Jenomže pak už nejde o volbu tajnou a jedná se tak o porušení Ústavy.

Anebo nevíme, kdo ve skutečnosti hlasoval, ale víme pouze to, jak hlasoval. Ale pak zase není zaručeno, že hlasovala osoba, která má volební právo, a ani to, že byla zachována zásada, že každý občan smí hlasovat v konkrétních volbách pouze jednou. A v tom případě jde o jasné porušení volebního zákona, tedy o volbu nezákonnou a neplatnou.

Korespondenční volba ze zahraničí je tedy nebezpečný a protiústavní paskvil ničící svobodné a spravedlivé volby. A návrh na její zavedení prošel Senátem jako pověstný nůž máslem.

A to jenom proto, že v Senátu mají drtivou většinu zástupci stran současné Fialovy vládní koalice. A také proto, že voliči opozičních, národních

a konzervativních stran a hnutí k senátním volbám nechodí. Třeba z toho důvodu, že si existenci Senátu nepřejí, anebo proto, že jsou přesvědčení o jeho nedůležitosti.

Svou neúčastí ve volbách ovšem ke zrušení Senátu nepřispějí, ale pouze vytrestají sami sebe a své stejně politicky naladěné spoluobčany.

Navíc teze o tom, že Senát není důležitý a nemá podstatné kompetence,

je nepravdivá.

Bez souhlasu Senátu nelze například prosadit, změnit, ani zrušit žádný ústavní

a volební zákon. To platí i pro hanebný zákon o korespondenční volbě ze zahraničí. K tomu, aby byl zrušen, bude nutný souhlas budoucího Senátu.

Je to paradox. I kdyby pro zrušení korespondenční volby ze zahraničí hlasovalo všech 200 poslanců ve Sněmovně, když se nenajde 41 senátorů, kteří se zachovají stejně, tak korespondenční volba zrušena nebude.

Proto je tak nutné a důležité, aby současná Fialova vládní koalice neměla v budoucím Senátu většinu.

A právě proto kandiduji na Mladoboleslavsku do Senátu i já.

Dokud nebude Senát zrušen, nemá smysl nad jeho existencí či zbytečností dlouze mudrovat, natož senátní volby bojkotovat.

Naopak, tyto volby je třeba je považovat za výzvu, příležiost a hozenou rukavici.

Musímě se společně pokusit změnit jeho současné složení, které je liberální, progresivistické a protinárodní.

Musíme udělat vše proto, aby byl v Senátu slyšet hlas neprivilegovaných občanů, konzervativců a vlastenců, kteří tvrdě a poctivě pracují, včetně hlasu seniorů, kteří tuto zemi vybudovali a Fialova vláda je nyní bezostyšně okrádá a označuje za škodu pro státní rozpočet.

Získat v Senátu většinu nemusí být nic nemožného. Zvláště, když si uvědomíme, že na zisk senátorského mandátu stačí v jednotlivých obvodech pouze jednotky tisíc hlasů.

Jdu do této bitvy čelem. S cílem upozornit na současný nebezpečný mocenský monopol stran Fialovy pětikoalice, sloužících vesměs cizím, nikoli českým, zájmům. Chci pomoci tento monopol narušit a rozbít.

Chci se v Senátu tvrdě bít za všechny slušné, poctivé a pracující lidi.

S těmito cíli jdu do boje. Jdu s kůži na trh.

Žádám Vás o podporu, bez Vás to nedokáži.

