Sice kandiduji za Občanskou demokratickou stranu s podporou KDU-ČSL a TOP 09, a přestože se v mnoha záležitostech s těmito stranami a jejich politikou ztotožňuji, existují také určitá zásadní témata, na která mám výrazně odlišný názor. Proto s oblibou říkám, že kandiduji hlavně za všechny voliče, kteří mají podobný názor jako já.

Foto: ODS

S názory KDU-ČSL se rozcházím v pohledu na Green Deal a zákaz spalovacích motorů. Zatímco KDU-ČSL podporuje Zelenou dohodu, já jsem zásadně proti, protože zavádí nesmyslná opatření, která poškozují naši ekonomiku a životní úroveň obyvatel. Jsem zastáncem zachování spalovacích motorů. Považuji to za důležité pro zachování tradičního automobilového průmyslu v našem regionu. Plošnou elektromobilitu považuji za chybu. Elektromobilita by měla být zaváděna na základě přirozené evoluce, nikoli na základě příkazů a zákazů. Musíme mít svobodnou volbu, v jakém autě budeme jezdit.

TOP 09 podporuje vstup České republiky do eurozóny, já jsem zásadním odpůrcem přijetí eura a pevně stojím za zachováním české koruny. Českou korunu vnímám jako národní symbol a klíčový nástroj naší ekonomické suverenity. Přijetí eura by nás zbavilo flexibilních nástrojů pro zvládání ekonomických krizí a mohlo by přinést více rizik než výhod.

S ODS se liším v pohledu na řešení důchodové reformy. Zatímco některé návrhy se zaměřují na zvyšování věku odchodu do důchodu, já jsem zásadně proti tomu. Mám jiné řešení financování důchodového systému, které by lépe reflektovalo demografické změny a technologický vývoj. Jedná se o odvody z robotů a automatizace. Více se můžete dočíst v mém magazínu a v mém programu.

Na čem se ale se všemi stranami shodnu, je otázka dostupného bydlení, což považuji za jednu z nejdůležitějších priorit. Jsem přesvědčen, že dostupné bydlení je základním právem občana a mělo by být garantováno státem.

Pokud bych to měl shrnout, nebudu slepě poslouchat sekretariáty žádné politické strany, budu zastupovat zájmy občanů a pracovat na konkrétních a konstruktivních návrzích s cílem přispět k lepší budoucnosti naší země. Budu hlasem lidí, kteří si přejí efektivní a spravedlivá řešení problémů, kterým čelíme. Věřím, že jen tímto přístupem můžeme společně dosáhnout pokroku a zlepšení života pro všechny.

Více informací o mých názorech a programu najdete na stránkách mého magazínu www.nasprogram.cz.

S úctou

MUDr. Raduan Nwelati, kandidát č. 6 do senátních voleb.

