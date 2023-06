Malotřídní základní školy: Budoucnost vzdělávání

Přírodovědné bádání. | Foto: ZŠ Rynárec/archiv

Ve světě vzdělávání je stále více diskutováno o výhodách a nevýhodách různých vzdělávacích modelů. Jedním z inovativních přístupů, který se stále více prosazuje, jsou malotřídní základní školy. Tyto školy se odlišují od tradičního vzdělávání tím, že kombinují různé věkové skupiny žáků v jedné třídě, jako je tomu i u nás v ZŠ Rynárec. Tímto Vám chci představit několik důvodů, proč je pro Vaše dítě vhodné navštěvovat malotřídní základní školu a jaké výhody přináší.

Individuální přístup a osobní rozvoj

V malotřídních základních školách je kladen důraz na individuální přístup ke každému žákovi. Učitelé mají možnost lépe poznat potřeby a schopnosti každého žáka, což jim umožňuje poskytnout lepší vzdělání, vyučovat přesněji zaměřeným způsobem a poskytovat podporu, kterou potřebují. A jinak tomu není ani u nás, jelikož se v našich třídách nachází přibližně 10 - 15 žáků. Žáci proto mají více příležitostí položit otázky, aktivněji se zapojit do výuky a sdílet své názory, což napomáhá jejich osobnímu rozvoji.

Vzájemné učení se

Kombinace různých věkových skupin v jedné třídě umožňuje žákům se navzájem učit, podporovat se a spolupracovat. Starší žáci mohou pomáhat mladším, sdílet své znalosti a zkušenosti s probíranou látkou. Tím se vytváří prostředí, kde se učí nejen od pedagogů, ale i od svých vrstevníků. Vzájemným učením se posilují sociální dovednosti, empatie a schopnost pracovat v týmu. K takové příležitosti se mohou dostat žáci i v naší škole, kde v průběhu celého vzdělávání na naší škole máme vždy jednu spojenou třídu, obvykle to je 2. a 3. ročník, kde jsou si žáci velmi blízcí, jak vývojem, tak učivem.

Vyslovujeme BZdroj: ZŠ Rynárec/archiv

Lepší prostředí pro koncentraci

Menší třídy nabízejí dětem klidnější a méně rušivé prostředí. Větší školy s mnoha žáky a rušným provozem mohou být pro některé děti příliš hlučné a vyvolávat stres. Malotřídní školy, jako je i ta naše, poskytují příjemnější atmosféru, ve které se děti mohou lépe soustředit na učení, a tím se zvýší jejich výkonnost a schopnost absorbovat nové informace.

Flexibilita a adaptabilita

Malotřídní školy se často vyznačují flexibilním vzdělávacím programem, který umožňuje přizpůsobit se potřebám jednotlivých žáků. Větší prostor pro individuální rozvoj umožňuje žákům rozvíjet své silné stránky a pracovat na svých slabších. Učitelé mají také větší svobodu výběru metod a přístupů k výuce, což vytváří příznivé prostředí pro růst a rozvoj žáků.

I naše základní škola se zaměřuje na střídání různých metod, které vedou k lepšímu porozumění učiva a větší zainteresovanosti a motivaci žáků. Pro představu jich Vám několik představíme.

Splývavé čtení

Tzv. metoda Sfumato je založena na spolupráci zraku, dechu, hlasu a sluchu. Žáci vyvozují jednotlivá písmenka postupně, vkládají do něho kousek svého já, čtení písmen je velmi podobné intonaci ve zpěvu, písmenka se tím lehce prodlužují a vzniká celkový dojem vázaného plynulého čtení, které se během prvního roku opravdu stane plynulým.

Interaktivní výuka

Interaktivní výuka je metoda, která zapojuje žáky do aktivního procesu učení. Místo pouhého poslouchání učitele se děti podílejí na diskuzích, skupinových projektech a praktických aktivitách. Interaktivní výuka stimuluje jejich kritické myšlení, rozvíjí komunikační dovednosti a podporuje spolupráci mezi spolužáky.

Diktát na destičkuZdroj: ZŠ Rynárec/archiv

Projektové učení (Kooperativní učení)

Projektové učení je založeno na tom, že žáci se učí prostřednictvím praktických projektů a úkolů. Učitelé zadají žákům konkrétní problém, který mají řešit, a žáci pak používají své znalosti a dovednosti k nalezení řešení. Tato metoda podporuje kreativitu, samostatnost a týmovou spolupráci.

Využití technologií

Technologie mohou být využity jako nástroj pro vylepšení výuky. Interaktivní prezentace, online zdroje, edukační aplikace, využití interaktivních tabulí a tabletů mohou poskytovat nové možnosti pro učení a angažování žáků.

Badatelská výuka

Badatelská výuka je metoda, která se zaměřuje na aktivní zapojení žáků do procesu objevování, zkoumání a hledání odpovědí na otázky a problémy. Podporuje aktivní zapojení žáků, rozvíjí jejich schopnost pozorování, logického myšlení, problémového řešení a praktickým dovednostem.

Podpora komunitního ducha

V malotřídních školách se často vytváří silná komunita mezi žáky, učiteli a rodiči. Menší třídy umožňují intenzivnější komunikaci a zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. Tím se vytváří prostředí, kde se žáci cítí podporováni a přijímáni, což má pozitivní vliv na jejich sebevědomí a motivaci k učení.

Jako učitelé víme, že dobré vztahy mezi školou a rodiči jsou klíčové pro úspěšné vzdělávání Vašich dětí a našich žáků. Proto se Vám snažíme, co nejlépe prostředí školy a jejích učitelů přiblížit prostřednictvím akcí, které pořádáme. Zde přikládáme odkazy na naše aktivity:

2. - 3.třída – Den matek

Odpoledne otevřených dveří

Florbálek s tatínky

Karneval

Jak to chodí ve škole

Vánoční akademie

Pohádková cesta

Fotbálek s tatínky

Závěrem bych shrnul - malotřídní základní školy přinášejí mnoho výhod. Díky individuálnímu přístupu, vzájemnému učení se, flexibilitě, lepšího prostředí pro koncentraci a podpoře komunitního ducha se žáci vyvíjejí na vícero úrovních. Malotřídní školy představují inovativní model vzdělávání, který má potenciál změnit současný vzdělávací systém k lepšímu. V Rynárci se snažíme vychovávat žáky k sebevědomí, ale k sebevědomí založeném na znalostech, dovednostech a vzájemného respektu, které je navíc podpořeno pokorou a schopností naslouchat tomu druhému. Český národ nikdy nezaostával v oblasti vzdělávání a výchovy schopných jedinců a historie ale i současnost nám to jen potvrzuje, ale to je málo. Je třeba vychovávat mladé lidi k tomu, aby nepodávali výkony, jen když musí, ale sami chtějí. A to potom vypadá úplně jinak.

Peroutka Tomáš ředitel školy